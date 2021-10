Vinner på knockout – efter stort drama

T-Mobile Arena kokade tidigt i morse när det tredje mötet mellan Tyson Fury och Deontay Wilder avgjordes.

Jublet var högt redan när britten, i en gladiatormundering, steg in till AC/DC:s ”You shook me all night long”, men snart var det showen inne i ringen som fick fansen att vråla.

Tyson Fury, som vann senaste matchen, sågs som favorit men Wilder kom ut och började boxas i ett rasande tempo.

Men Fury svarade och i slutet tredje ronden var det Wilder som gick i golvet.

Det dröjde bara tills nästa rond tills rollerna var ombytta igen: Wilder öste på och Fury träffades så hårt att han gick ner för räkning – inte bara en utan två gånger.

Trots att Wilder har gott om fans i Las Vegas skrek arenan ”WILDER, WILDER, WILDER”.

Tyson Fury vann efter knockout

Sluggerfesten fortsatte med vilda slagväxlingar utan att någon av dem fick in det avgörandet slaget.

I tionde ronden landade Fury en blytung högerkrok i tinningen på Wilder, som gick ner för räkning igen men återigen kom han upp och gick till motattack.

Minuterna efteråt tog det ändå slut.

Båda boxarna hade svingat rejält, hängt på varandra och på repen – men Tyson Fury hittade en lucka i den slutkörda Wilders försvar ute vid repen.

Först en vänster, sen en till höger – och Wilder dråsade ner i mattan.

Efteråt dansade Tyson Fury i väg och höjde händerna.

I virrvarret i ringen efter matchen syntes Tyson Fury fira segern med att kyssa sin fru Paris Fury, medan The Clashs ”London calling” spelades.

”Wilder har inget gott att säga”

Med segern behåller Fury WBC-tungviktsbältet och det linjära mästerskapet – och är fortsatt obesegrad.

– Först och främst vill jag säga tack till min herre och frälsare, Jesus Kristus. Jag ärar honom, och han gav mig segern.

– Jag var nere ett par gånger, det gjorde ont – Wilder är stark och tuff och han träffade mig med några hårda slag, men min herre ledde mig till segern, säger Fury efter matchen.

Fury passade också på att snacka ner Wilder igen.

– Det var en fantastisk match, en trilogi för historieböckerna. Jag har alltid sagt att jag är bäst i världen och han är näst bäst. Wilder har inget gott att säga om mig. Vet du varför? För jag har slagit honom tre gånger. Jag vill visa respekt men han vill inte ge nån tillbaka. Men det är väl hans problem. Jag får be för honom.

Efter en kort segerintervju tog Fury micken och bröt ut i sång: En egen variant på ”Walking in Memphis”, där Memphis var utbytt mot Vegas.

Om det jublades igen? Ja, det kan man säga.