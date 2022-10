Tyson Fury är världsmästare i tungvikt i boxning och en av världens största stjärnor inom kampsport. Genom sina stormatcher uppskattas boxaren ha en förmögenhet på ungefär 735 miljoner kronor.

Även Tyson Furys bröder Tommy och Roman är boxare och har imponerat i början av sina karriärer, visserligen på lägre nivå.

Pappan John Fury, 58, som själv är pensionerad boxare, är förstås stolt.

Tyson Fury hyllar sin pappas beslut

Så pass stolt att han bedömer att hans sperma är värt 10 miljoner pund, motsvarande nära 125 miljoner kronor.

– Jag har försäkrat mina testiklar för 10 miljoner – tro mig när jag säger att det är bra saker som kommer ut från dem, säger John Fury till freebets.com enligt Daily Mail.

– Det är bara mästare som kommer ut från de testiklarna – det har bevisats, eller hur?

Tyson Fury står bakom sin pappas beslut.

– Tänk er om den här killen lägger massor av spermier i teströr, fryser in dem och säljer vidare så det blir en halvbror till ”the Gypsy King” Tyson Fury, tungviktsmästare i världen. Den personen kan potentiellt bli vår nästa mästare, så det är värt en förmögenhet, säger han i Youtube-showen Behind the Gloves.