Elva månader har gått sedan Badou Jacks senaste match.

Svensken åkte då på sin första förlust på fem år i titelmatchen mot Marcus Browne, efter att ha skallat ihop med amerikanen, blivit blodig och sedan förlorat efter ett enhälligt beslut.

– Jag var så blodig att det nästan inte gick att se något. Det är svårt att boxas då, konstaterar han.

Men under natten till söndag, svensk tid, är 36-åringen tillbaka i ringen när han ställs mot kanadensaren Jean Pascal i en fajt om WBA-bältet. Matchen går i State Farm arena, Atlanta, USA.

– Jag har hållit i gång hela sommaren och tränat på bra. Allt känns perfekt. Jag har varit sjuk en enda gång under hela träningsperioden. Jag är väldigt hungrig och motiverad, säger han.

Badou Jack har chansen att återerövra WBA-bältet som han tog för första gången när han besegrade Nathan Cleverly i augusti 2017.

– Det skulle betyda allt att ta tillbaka bältet. Jag skulle egentligen ha haft två eller tre bälten till men jag har blivit rånad med bortdömningar och oavgjorda matcher. Men nu ska jag ta tillbaka mitt bälte, säger han.

Du låter säker?

– Jag är säker. Om jag inte vore säker så skulle jag inte hålla på med boxning. Jag ska göra mitt bästa och det som det händer – det händer. Men jag är bra förberedd.

Jean Pascal har vunnit 34 av sina 41 proffsmatcher medan Badou Jack endast har två förluster på sina 27 matcher. Utanför ringen är de två bekanta med varandra.

– Vi känner varandra och har respekt för honom. Men nu är det business. Det är match. Man får lägga sådant åt sidan och vara polare efter matchen, säger Badou Jack.

36-åringen – som ingår i Floyd Mayweathers team – har inte gjort någon hemlighet av att pengarna är en viktig del av hans karriär.

– Jag boxas för att vinna mina bälten, för att tjäna pengar och att göra min familj stolt. Jag söker inte efter uppmärksamhet, säger han.

Du återkommer ofta till pengar – hur viktigt är det för dig?

– Det är egentligen som vilket jobb som helst. Skillnaden är att man är där ute i ringen och riskerar sitt liv. Jag tränar för att tjäna så mycket pengar som möjligt och för att ta hand om min familj. De som säger att de inte gör sitt jobb för pengar – de tjänar ingenting alls. Man har oftast inte en så lång karriär så det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. När man pensionerar sig ha hälsan med sig.

Vad lägger du pengar på?

– Det viktigaste är allt med min familj. Jag håller inte på och köper massa bling bling. Jag vill ta hand om familj och investera pengarna som jag har tjänat. Sen lägger jag tid på min välgörenhetsorganisation – The Badou Jack Foundation (som hjälper flyktingar i Syrien och Palestina). Det gäller att vara smart.

Samtidigt som Badou Jack gör karriär i USA har Sven Fornling hunnit erövra IBO-bältet i samma viktklass (lätt tungvikt). Fornling har vid flera tillfällen önskat en svensk drömmatch mot Badou Jack – men han får nobben.

– Jag har faktiskt ingen koll på honom, säger Badou Jack.

Du skulle inte kunna tänka dig att möta honom?

– Det är klart att han vill möta mig men det är absolut inte min nivå. Jag är här för att boxas om stora titlar och stora pengar. Jag är inte här för att möta nån snubbe från Sverige. Det funkar inte så. Jag lägger ingen tid på honom.

Ett öde som har berört boxningsvärlden starkt det senaste året är Adonis Stevensons. Kanadensaren knockades av ukrainaren Oleksandr Hvozdyk i en titelmatch i lätt tungvikt i december 2018 och försattes i koma.

Mot alla odds vaknade Stevenson ur koman och har nu fått tillbaka sitt liv.

– Det är ett mirakel att han överlevde och att han mår bra nu. Han är inte helt återställd men i alla fall 50-60 procent. Det har varit kul att träffa honom. Jag har kontakt med honom och hans familj hela tiden och jag är glad att han klarade sig, säger Badou Jack.

Är du någonsin orolig för att det skulle kunna hända dig?

– Allt ligger i Guds händer. Det som händer i ringen – det händer. Det är ingenting som jag kan kontrollera. Som boxare handlar det om att vara smart och ta så lite stryk som möjligt. ”Hit and not get hit”.

Om allt går som Badou Jack planerar mot Jean Pascal så väntar sannolikt fler matcher under 2020.

– Jag har allt fokus på den här matchen. Men om allt går bra så vill jag vara mer aktiv nästa år. Jag hoppas kunna gå en match igen i april eller maj. Jag hoppas att kunna gå två-tre matcher i alla fall, säger han.