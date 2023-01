Mike Tyson, i dag 56 år gammal, anklagas för att ha våldtagit en kvinna Albany, New York i början av 1990-talet.

Det framgår av en stämningsansökan i vilken den tidigare boxningsstjärnan krävs på drygt 50 miljoner kronor som lämnades in tidigare i januari, skriver flera medier, däribland Daily Mail och nyhetsbyrån AP.

I stämningsansökan som Daily Mail har tagit del av uppger den målsägande kvinnan att hon och Mike Tyson träffades på en nattklubb i New Yorks huvudstad Albany, drygt 20 mil norr om staden New York, och att Tyson sedan ska ha våldtagit henne i en limousin.

Kvinnan ska ha klivit in i limousinen och trott att de skulle plocka upp hennes vän, men att hon i stället blev våldtagen i bilen.

Hon kommer inte ihåg det exakta datumen när brottet ska ha begåtts, men säger att det ska ha skett i början av 1990-talet. I stämningsansökan mot Tyson uppger kvinnan också att hon skadats både fysiskt och psykiskt av händelsen.

Mike Tyson anklagas för våldtäkt

Stämningen mot Mike Tyson sorteras in under ”Adult survivors act”. En ny lag som ger offer för sexualbrott som skett för flera år sedan en ny möjlighet att under ett år anmäla brotten till polisen i efterhand.

Mike Tysons talespersoner vill inte kommentera anklagelserna för Daily Mail.

Mike Tyson var världsmästare i tungvikt 1987-1990 men har levt ett liv kantat av skandaler utanför boxningsringen. 1992 dömdes Tyson till tre år i fängelse för att ha våldtagit en deltagare i en skönhetstävling. Han har också anklagats för sexuellt ofredande av en fotograf under 1980-talet.

I februari 1999 dömdes han till ett år i fängelse för att ha misshandlat två bilister efter en trafikolycka.