Tyson Fury, 34, har aldrig förlorat och ses som världsboxningens stora stjärna bland de aktiva. Lördagskvällens fajt var inte en av de största i hans karriär. Dereck Chisora, även han en stor ikon, har förlorat hela tolv gånger.

Nu var det dags för de båda att mötas i sitt hemland, närmare bestämt inne på Tottenham Hotspur Stadium i London inför 60 000 åskådare. Dereck ”War” Chisora är spektakulär och har det i sig att bjuda på show, något man verkligen kan förknippa även med Fury. Tyson Fury har vunnit båda tidigare mötena dem emellan.

Den obesegrade Tyson Fury gick ut i sin ”Gypsy King”-dräkt och som vanligt var det till tonerna av ”Football's coming home”, passande med tanke på Englands stundande åttondelsfinal mot Senegal som går av stapeln under söndagen.

Redan i den första ronden fick Fury in både en rak höger och en uppercut och det såg ut som att 34-åringen gick mot en bekväm vinst i veteranfajten. Men med tiden visade det sig att även den äldre Chisora fick in ett par bra smällar och höll ut länge. Det var dock Tyson Fury som var bättre i stort sett under hela fajten. Han fick ut Chisora mot repen flera gånger per rond. Men Chisora höll längre än vad de flesta hade trott och domaren avslutade matchen efter tio ronder.

Efter avslutad match valde de båda slagsmålskämparna att hypa upp nästa fajt.

”Vi skulle vilja se honom mot Oleksandr Usyk i Saudi nu”, säger Chisora efter fajten i Viaplays sändning.

Då svarar Fury.

”Du är nästa, din lilla bitch”, skriker engelsmannen till Usyk.

”Jag kommer att avsluta dig, avsluta dig, avsluta dig”, fortsätter han, med Usyk bara decimeter ifrån sig. Den ukrainska fajtern såg ut att vara sugen på en strid mot Fury.

Om det blir så – får vi se. 2023 ser kalendern öppen ut för en sådan match-up.

Markeringen – klev ut till fajt med ukrainsk militäruniform

Som underkort till huvudfajten ställdes ukrainaren Denys Berinchyk mot veteranen Yvan Mendy.

Och Berinchyk tog sin chans att markera mot Rysslands anfallskrig mot hemlandet. I uppladdningen gick han ut iklädd en militäruniform med hjälm.

Denys Berinchyk vann sin fajt mot franske Mendy och är nu europeisk lättviktsmästare.