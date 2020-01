Det har gått sex och ett halvt år sedan proffsboxaren Frida Wallberg drabbades av en svår huvudskada som var nära att kosta henne livet.

Det var när Wallberg skulle försvara sin WBC-titel på en boxningsgala i Stockholm mot Diana Prazak från Australien som olyckan inträffade.

I den åttonde ronden fick Prazak in ett slag med vänstern mitt i ansiktet. Frida Wallberg föll, men reste sig. Kort därefter fick Prazak in nästa smäll och domaren avbröt matchen. Wallberg hade drabbats av en hjärnblödning och svävade mellan liv och död men efter att ha opererats, och därefter under en lång tid behandlats för sin huvudskada överlevde hon.

Åren efter skadan efter har handlat om mängder av rehabilitering, Wallberg fick lära sig allt på nytt.

Men bakslagen har också varit många.

Och nu har 36-åriga Frida Wallbergs tillstånd försämrats ytterligare. SportExpressen kunde redan i somras berätta om hur Wallberg kördes akut till sjukhus efter att ha drabbats av svåra kramper och skakningar.

– Jag trodde att jag skulle dö. Det kom helt plötsligt, sa Wallberg då.

På sjukhuset konstaterades att Frida Wallberg drabbats hypofyssvikt, som en komplikation av hjärnskadan. Det innebär att kroppen slutar att producera kortisol, vilket är ett livshotande tillstånd.

”Jag kan inte ta hand om mig själv”

I ”Sofias Änglar” på Kanal 5 berättar Wallberg vidare om hur hon utan förvarning kan kollapsa och bli medvetslös.

– Det går väldigt snabbt när det händer. Sedan är jag borta. Jag kan inte ta hand om mig själv, säger Wallberg i programmet.

Situationen med de plötsliga kollapserna har gjort det livsfarligt för Frida Wallberg att vistas ensam. Hon har tidigare bott i Halmstad tillsammans med sin sambo Emil Jönsson och deras två barn. Men sedan en tid tillbaka har Wallberg och familjen flyttat till Åtvidaberg för att vara i närheten av föräldrahemmet och mamma Gunhild och pappa Willy.

– Rädslan finns alltid där, att det ska hända när jag är ensam med barnen. Jag måste alltid ha en tanke på att det finns någon där som kan hjälpa mig. Varje dag, säger Wallberg.

”Rädd det inte finns något att göra”

Frida Wallberg lider också av kronisk hjärntrötthet efter den svåra hjärnskadan.

– Jag har bättre och sämre dagar men det finns alltid där. Jag har huvudvärk varje dag och jag vet att det alltid kommer att vara så. Och jag är rädd för att det inte finns något mer att göra.

Det var i titelmatchen mot Diana Prazak som Frida Wallberg knockads och fick en allvarlig hjärnskada. Foto: MAJA SUSLIN/ SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Frida Wallberg är Sveriges mest framgångsrika kvinnliga boxare genom tiderna. Som amatör vann hon 48 av 53 matcher innan hon blev proffs 2004.

I november 2010 besegrade Wallberg den kanadensiska boxaren Olivia ”Rovdjuret” Gerula, vilket innebar att hon övertog WBC-bältet.

Senare besegrades Gerula ännu en gång i en returmatch om WBC-bältet i september 2011. I april 2012 försvarade Wallberg WBC-bältet återigen, denna gång i en match mot Amanda Serrano i Linköping.

Den 14 juni 2013 skulle Frida Wallberg på nytt försvara sin titel men Diana Prazak vann matchen i Stockholm på knockout då Wallberg drabbades av en blödning i hjärnan.

Efter huvudskadan 2013 har Frida Wallberg aldrig kunnat återgå till arbetslivet eller boxningskarriären, hon är långtidssjukskriven.

”Sofias Änglar” sänds i kväll onsdag 15 januari klockan 21.00 på Kanal 5 och Dplay.

LÄS MER: Så mycket tjänar de svenska hjältarna

LÄS MER: Wallberg: ”Jag blev lurad på pengar”

LÄS MER: Klara Svensson: ”Det var ett enda mörker”

Frida Wallbergs nya liv efter hjärnblödningen