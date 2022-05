NEW YORK. I en blodig uppgörelse i New York under natten mot söndag förlorade Elin Cederroos sina världsmästarbälten i supermellanvikt.

Svenskan höll ut alla tio ronder men lyckades inte rå på ”The heavy hitting diva” Franchon Crews-Dezurn i Madison Square Garden.

– Det var ett krig. Men jag mår bra, säger Elin Cederroos till SVT Sport.