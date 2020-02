Stämningen i fullsatta MGM Grand Garden Arena var elektrisk under söndagsmorgonen, svensk tid, under supermötet mellan amerikanska Deontay Wilder, 34, och britten Tyson Fury, 31.

Returmatchen efter tungviktsstjärnornas match i Los Angeles i slutet av 2018 – som slutade oavgjort – har trummats upp under veckor i Las Vegas, och båda boxarna hävdade att de skulle gå på knock.

Fury tog kommandot direkt

På förhand såg matchen ut att handla om Wilders skulle sänka Fury med sin fruktade högerslägga, eller om britten skulle få utrymme för sin tekniskt vassare boxning och manövrera ut Wilder.

Men Fury tog kommandot direkt och fick ner Wilder i golvet redan i tredje ronden.

I femte ronden sänkte Tyson Fury Wilder igen.

Amerikanen lyckades ta sig upp en gång till, men såg skakad ut.

”Wilder ser helt färdig ut. Inga ben. Fury har total kontroll”, twittrade ESPN:s boxningsreporter Dan Rafael efter sjätte ronden.

I sjunde, efter en fortsatt massiv attack, bröt domaren matchen efter att Fury tvingat Wilder in i ringhörnan och landat en tung vänster.

Wilders team tvingades kasta in handduken och Fury fick en TKO-seger.

Deontay Wilder stapplade bort till sin ringhörna, och på tv-bilder syns hur han förbannat ropar ”Why did you do that?” – ”Varför gjorde ni så?” med blodet rinnande från munnen.

Det var Mark Breland i Wilders team som kastade handduken – och Wilders huvudtränare Jay Deas höll med boxaren om att han inte borde ha gjort det.

– Jag tycker inte han borde ha gjort det. Deontay är en sån kille som vill köra in i kaklet. Han vill inte ha sånt. Deontay har ett fruktat slag och det hade räckt med ett, säger Jay Deas.

Tyson Fury hyllade Deontay Wilder

Ett stort jubel bröt ut i MGM Grand Garden Arena när britten klev upp på repen och höjde armarna inför fansen.

– Kungen har återvänt till tronen, säger Tyson Fury i ringintervjun efter matchen och fick taket att lyfta.

Han hyllade också Jesus – och Wilder.

– Han är en krigare, som visade stort hjärta. Han kommer att komma tillbaka.

Sedan drog Tyson Fury, den ständiga showmannen, i gång allsång! Hela arenan sjöng med i ”American pie” medan Fury gick med mästarbältet över axeln och strålade mot sin fru Paris som var med uppe i ringen.

Båda boxarna var obesegrade inför kvällen och Wilder hade vunnit 41 av sina 42 segrar på knockout, medan Fury hade 20 knockouts på sina 29 segrar.

Statistiken visade Furys dominans tydligt – britten fick in 82 träffar, medan Wilder bara fick in 34. Domarnas siffror efter sjätte ronden var 59–52, 58–53 och 59–52 – och Fury vann alla ronder (men fick en poängs avdrag i femte).

– Det är vad det är, men jag kommer inte med några ursäkter i kväll. Jag önskar bara att min ringhörna hade låtit mig kämpa på. Jag är en krigare. Han hade en stor insats, men vi kommer komma tillbaka starkare, säger Wilder.

Wilder kom aldrig till presskonferensen efter matchen – enligt ett meddelande från arrangörerna fördes han i stället direkt till sjukhus. The Sun uppger att det kan röra sig om en spräckt trumhinna.

– Han blödde inne i örat, det kan ha påverkat balansen så det är mest det. Det var en tuff fajt. Men Deontay är okej, han kommer att komma tillbaka, säger hans tränare Jay Deas.