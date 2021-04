Braekhus dyker upp på Mike Tysons farm

Cecilia Braekhus är inte längre den bästa kvinnliga boxaren efter att nyligen ha förlorat mot Jessica McCaskill för andra gången. Hennes enda två förluster i proffskarriären.

Nu håller hon till i Kalifornien, där hon tränar på en känd ranch.

– Jag tränar med Peter Lee Thomas här. Han är Halle Berrys tränare och stuntkoordinator. Han tränar på Tysons ranch och känner väl till Tysons tränare. Han ville kontakta oss alla, så jag kan träna på gymmet där när jag vill, säger Braekhus till VG.

2018 legaliserades marijuana i stora delar av USA, bland annat delstaten Kalifornien. Under samma år startade Mike Tyson företaget ”Tyson Ranch” som odlar marijuana. Enligt The Sun tjänar Tyson drygt sex miljoner kronor i månaden, och det ska bara vara början. Han har påbörjat bygget av en stor turistanläggning inriktat på gräsrökning och vill i framtiden arrangera en musikfestival.

Under långfredagen publicerade Braekhus en bild på sin Instagram från Tysons ranch, tillsammans med honom och Francis Ngannou, som är tungviktsmästare i UFC.

”Vilken godbit! I går fick jag en rundtur på Tyson ranch, sedan fick jag se bakom kulisserna i hans företagsimperium. Sen fick jag träffa legenden själv och Francis Ngannou”

Mike Tyson driver en podcast vid namn ”Hotboxing with Mike Tyson” där han har med kändisgäster och ofta röker marijuana under samtalets gång. Under fredagen spelade han in ett avsnitt med Ngannou varpå Braekhus fick träffa de båda efter inspelningen. Och han rökte även denna gång.

– Han unnade sig ett bloss, säger Braekhus till VG.