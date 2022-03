Bilderna på Muhammad Alis barnbarn får världen att minnas

Boxningslegendaren Muhammed Ali avled 2016 vid en ålder av 74 år men ses än i dag som en av de främste idrottsmännen genom tiderna.

Under sin karriär gick han 61 matcher varav han vann hela 56 stycken.

Nu påminns världen om Alis storhet genom en bild på hans barnbarn.

Reinkarnation av sin morfar

När Alis dotter Laila Ali la upp en bild på sin son på Instagram är likheterna med boxningslegendaren slående.

”Jag fascineras fortfarande av hur min pojke ser ut precis som min far med ett stänk av min man”, skriver hon.

Bilden på 13-åringen, med namnet Muhammed Curtis Ali Jr, fick snabbt spridning på internet och bland kommentarerna går bland annat att läsa.

”Är Laila Alis son en reinkarnation av sin morfar? Ge honom ett par handskar”.

Även tv-personligheten Kita Williams reagerar över likheterna.

”Otroligt hur mycket av din far som din son bär i ansiktet ... Jag kan se Curtis också men du födde definitivt din pappas ansikte. Vacker bild”, skriver hon i en kommentar.

44-årige Laila Ali är tillsammans med NFL-stjärnan Curtis Conway, som också är far till Curtis Muhammed Conway Jr. Precis som sin far har hon ägnat en stor del av sitt liv åt boxningen. Mellan 1999 och och 2007 gick hon 24 matcher där hon vann samtliga. 21 av segrarna kom på knock out.