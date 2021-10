Anklagar rivalen: ”Har ryktats i flera veckor”

Svenska tungviktshoppet Otto Wallin var så gott som på väg till England för de sista förberedelserna inför matchen mot britten Dillian Whyte när uppgifterna kom under onsdagen: Whyte är skadad.

”The Body Snatcher”, som Whyte kallas, uppges ha skadat axeln och inte kan gå matchen, som var planerad att äga rum den 30 oktober i 02 Arena i London.

Enligt uppgifter till ESPN ska Whyte ha skadat sig för flera veckor sen men fortsatt träningslägret för att få till matchen, vilken skulle ge Whyte en rejäl check. Och en seger skulle ge segraren rätten att utmana Tyson Fury om WBC-världsmästarbältet.

– Det är väldigt tråkigt om matchen inte blir av. Det är en match som kan ta mig till den absoluta toppen, säger Wallin när SportExpressen når honom i New York sent under onsdagen.

– Samtidigt har vi inte fått något besked än om hur det blir så nu håller jag mig redo som att det blir match. Om det skulle visa sig att han försöker dra sig ur ska ska vi göra allt för att försöka stoppa det och se till att matchen blir på ett annat datum.

”Har gått ett rykte”

Wallins promotor Dmitry Salita säger till ESPN att han är skeptisk till vad som faktiskt ligger bakom det som hänt.

– Det som man blir misstänksam av kring skadan är att det har gått ett rykte i flera veckor om att Dillian Whyte ska dra sig ur matchen, och att han till och med har sagt ”jag kan dra mig ur matchen och gå upp mot Tyson Fury, men jag gör inte det för att jag är en man”.

Teorin är alltså att Whyte skulle kunna få utmanarmatchen mot WBC-mästaren Fury direkt, utan att riskera en förlust mot svensken. Men om Wallin skulle vinna mot Whyte skulle svensken i stället få chansen att utmana.

Under onsdagen sa Wallins promotor Dmitry Salita att han inväntade ”medicinska bevis” kring skadan från Whyte promotor Eddie Hearn. Salita menar att det är suspekt timing att skadan kommer fram nu.

– Jag har gått 38 proffsmatcher. Den här veckan inför matchen, den handlar om att hålla sig skärpt, skuggboxa, slå på säckarna lite, och förbereda sig. Så att han blir skadad på det sättet verkar inte riktigt i linje med de vanliga boxningrutinerna… Även om han har en legitim skada – vilket är möjligt – borde matchen bokas om till ett senare datum, säger Salita till ESPN.

TV: ”Hundra gånger bättre än väntat”