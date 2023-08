Mer intressant än på länge

Frölunda har onekligen byggt om det lag som tog sig till semifinal i fjol.

Den tidigare aningen ålderstigna truppen och kärnan av spelare har delvis bytts ut. Det har krävts en del obekväma beslut och för en organisation med krav och förväntningar om att ligga i toppen av tabellen och vinna guld varje år var det nog nödvändigt. Dessa beslut har Frölunda tagit och därför känns lagbygget mer spännande än på några år.

Tidigare i veckan släppte Frölunda ett pressmeddelande där man meddelade att man går skilda vägar med trotjänaren Patrik Carlsson. Ett inte helt okontroversiellt beslut eftersom Carlsson under många år varit en av de ledande spelarna och en uppskattad kille i och kring laget. Samtidigt skulle jag vilja påstå att det också är en styrka av en förening att inte låta sig påverkas av en opinion och styras av känslor när förändringar är nödvändiga att genomföras.

Patrik Carlsson låg väl på en lön runt 140- 150 000 kr i månaden och för mig är ekvationen enklare att göra när man tar det i beaktning. Carlsson hade givetvis kunnat spela på fyra kedjor i dagens Frölunda men för den roll som fanns till honom så var månadslönen inte skälig. Att då gå skilda vägar för att istället kunna stärka laget och fördela om pengarna borde applåderas. Kanske delar av Carlssons lön är anledningen till att man nu har lyckats värva Malte Strömwall som på SHL-nivå bör kunna vara en toppspelare.

Strömwall kan läggas till i listan av namn på spelare som Gustav Rydahl, Linus Öberg, Carl Klingberg, Linus Högberg och framför allt Henrik Tömmernes som Frölunda värvat till kommande säsong. Det gör att man har byggt om sin hierarki, vilket i sig blev naturligt när Joel Lundqvist avslutade sin fina karriär i fjol, och nu bygger mer för framtiden.

Utöver de starka värvningarna finns det nu en större möjlighet för några av de unga spelarna att på allvar slå sig in i truppen.

David Edstrom, född 2005 och den ett år äldre Isac Born är två spelare som allra tydligast konkurrerar om istid. Dessutom finns Otto Stenberg också med truppen och i allra högsta grad konkurrerar om en plats. Stenberg, som av många bedöms vara den största talangen i organisationen, är den som har störst potential men också den som kanske måste ha störst tålamod. Stenberg konkurrerar om en mer produktiv roll och kanske därför kan må bra av att spela viktiga minuter i en sådan roll även i J20 laget. Det tålamodet är nog så viktigt att ha även om jag inser att det, ironiskt nog, förmodligen är svårare för Frölunda att sälja in till honom än vad det var att förklara för Patrik Carlsson att han inte längre var önskvärd. Samtidigt kommer Stenberg få en fin möjlighet att visa sig under försäsongen eftersom Frölunda fortsatt saknar en eller två spetsspelare i truppen.

Som jag har förstått det har också Frölunda skruvat på den fysiska delen ytterligare ett snäpp som i en del av den satsning man gör för att bli än bättre än tidigare år. Nu är det ”bara” en kreativ och offensivt lagt center som ska in i det här lagbygget innan säsongen. Därefter får man se hur de unga spelarna tar plats och slår sig in i laget innan man tar beslut om huruvida ytterligare en forwardsvärvning ska in.

Jag måste ändå säga att Frölunda som lagbygge betraktat ser mer intressant ut än på flera år.

Det kan man tacka en del obekväma beslut för.

I morgon spelar Frölunda sin första match för säsongen när man möter Leksand i Strömstad Hockey Classic.

Malte Strömwall är ett i raden av starka nyförvärv som Frölunda värvat till den här säsongen.

