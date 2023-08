Spelarna som står inför sina genombrott

Augusti månad betyder hockeymånad och det är således dags att sparka igång bloggen för ytterligare en säsong.

Härligt.

Med det välkomnar vi säsongen 2023-2024.

Den här veckan återsamlas SHL klubbarna och börjar så smått göra sig redo för de första matcherna på försäsongen. Det var en tid som jag under senare delen av min karriär hade en ganska ljummen inställning till.

Det handlade då mer om att hitta känslan inför säsongen medan jag som ung såg min chans att flytta fram mina positioner i laget och visa tränarna att jag var att räkna med.

Listan på hemvändande stjärnspelare som kommer förgylla SHL även den här säsongen är lång. Även om jag är spänd på att se spelare som Oscar Lindberg, Linus Omark och Henrik Tömmernes så är det alltid lika intressant (och roligt) att försöka förutspå vilka spelare som kan få sina stora genombrott.

Vilka kan dessa spelare tänkas bli?

Jag har såklart listat.

”Han kan stå för säsongens genombrott”

”200 000 billigare per månad”

”Kan bli förstemålvakt”

”Inte minsta förvånad om han gör 40 poäng”

”En av seriens mest spännande spelare”

Pontus Johansson Frölunda

En olycklig axelskada gjorde att Johanssons säsong i fjol fick avslutas i förtid. Dessförinnan hade Johansson, i synnerhet under inledningen av säsongen, visat prov på sin spelförståelse och skicklighet. Frölunda har under många år varit duktiga på att utveckla backar och Johansson har en stor uppsida i sitt spel som Frölunda bör kunna dra nytta av. Nu är konkurrensen tuffare än i fjol då Johansson faktiskt stod som ensam back i powerplay en position som numera ägs av en viss Henrik Tömmernes.

Jag tror att Johansson kommer att kunna ta stora kliv den här säsongen förutsatt att han håller sig skadefri något han dessvärre haft svårt med under sin karriär.

Carl Lindbom Färjestad

Efter genombrottet med Djurgården i hockeyallsvenskan i fjol är jag tämligen övertygad om att Lindbom kan komma att göra samma resa med Färjestad i år.

Lindbom kommer till ett lag som har en stabil och solid defensiv som kommer kunna hjälpa Lindbom mer än vad Djurgårdens försvar gjorde under stora delar av grundserien i fjol. Konkurrensen från Max Lagacé känns inte direkt omöjlig för Lindbom att hantera och på förhand finns det ingen given etta. Det finns således stora möjligheter för Lindbom att direkt komma in och visa sin potential och ta förstaspaden på samma sätt som han gjorde i fjol.

Oscar Fisker Mølgaard HV71

Den danske talangen fick chansen redan i fjol och gjorde det stundtals riktigt bra. Den här säsongen har HV71 stärkt upp sin centersida vilket förmodligen betyder att Fisker Mølgaard får flytta ut på en kant. När HV valde att satsa på Tomas Montén som ny tränare var det till stor del för hans erfarenhet att jobba med unga spelare. Fisker Mølgaard är en av dessa som jag tänker HV kommer behöva ge en möjlighet att spela till sig en betydande roll.

Anton Johansson Leksand

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

I skrivande stund finns det en del hål att fylla på Leksands backsida.

Bakom topptrion Anton Lindholm, Olle Alsing och Matt Caito saknas en eller ett par backar. I fjol trodde jag att Alexander Lundqvist kunde stå inför ett genombrott men han fick ge vika för konkurrensen och lånades istället ut till AIK i hockeyallsvenskan där han förde en ganska undanskymd roll. Den här säsongen tror jag mycket väl att Anton Johansson kan jobba till sig en ganska betydane roll i masarnas backuppsättning. Johansson har storleken och spelsinnet, rörligheten och också en ganska elak sida som är lätt att tycka om.

Mattias Hävelid Linköping

För er som följt mig de senaste säsongerna så kommer det inte som någon direkt överraskning att jag tror väldigt mycket på Mattias Hävelid.

Säsongen i fjol förstördes till stora delar av skador vilket gjorde att Hävelid inte kunde visa sig från sin rätta sida. För mig har Hävelid allt som krävs för att lyckas i form av en fin rörlighet, ett bra skott, distinkta passningar, bra speluppfattning och en eget driv att utvecklas samtidigt som det finns ett lugn och en mognad kring de beslut som tas för hans karriär. Förutsatt att Hävelid håller sig skadefri kommer han stå för säsongens genombrott. Det är jag helt övertygad om.

Oskari Laaksonen Luleå

Det finns på förhand ingen spelare som jag känner kommer få något direkt genombrott i Luleå den här säsongen. Det betyder dock inte att jag inte tror på Luleå som lagbygge betraktat. Nikola Pasic, David Lilja och Ludvig Jansson är nog alla ett eller ett par år bort innan de slår igenom ordentligt på SHL-nivå.

Jag är dock spänd på att se Oskari Laaksonen som rimligtvis kommer vara en bra och stabil tvåvägsback. Åren i Nordamerika och mestadels i Buffalos organisation har säkert varit nyttiga även om han fastnat i AHL. En nystart i Luleå och där kunna visa upp en mer offensiv sida av sig själv tror jag kan komma att överraska många.

Jakub Galvas Malmö



Scoutingrapporterna är idel positiva. Jakub Galvas har potential att vara en riktigt vass rekrytering för Malmö. Galvas beskrivs som en skridskoskicklig back som är bra över hela isen. Galvas är en spelare som handplockats och scoutats av Björn Liljander som fått vara än mer noggrann i sitt arbete då han tvingats få se sin spelarbudget minska ganska rejält från i fjol.

Theodor Niederbach MoDo

Beslutet att, inför säsongen i fjol, lämna Frölunda för Rögle var inte det bästa vilket nog alla kan skriva under på. Samtidigt gav den Niederbach möjligheten att flytta hem till MoDo och vara med på deras resa tillbaka till SHL. Som MoDos lagbygge ser ut just nu så saknar man en del spets och jag ser det inte som en omöjlighet att Niederbach ska kunna ta steg och få en mer framskjuten roll.

För två år sedan svarade Niederbach för nio mål i Frölunda så potentialen finns onekligen där.

Viktor Lodin Oskarshamn

Oskarshamns spelsätt, Martin Filanders frihet och Viktor Lodins offensiva kreativitet. Vad kan gå fel?

Det här luktar succé lång väg.

Jag skulle inte bli det minsta förvånad om Lodin gör över 40 poäng den här säsongen.

Adam Engström Rögle

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Det går såklart att vrida och vända på huruvida Adam Engström redan fått sitt stora genombrott och jag har därför svårt att argumentera emot er som hävdar att det kom redan i fjol.

Men jag ser framför mig att det fortsatt finns så otroligt mycket mer att få ut från Adam den här säsongen och att han kan ta vid där han avslutade säsongen i fjol.

Engströms kyla med pucken är avundsvärd och även om det fortsatt till stunder finns en viss form av valpighet i hans spel så är den en spelare som sticker ut med sin spelförståelse och sitt lugn.

Elias Salomonsson Skellefteå

Jag hade lika gärna kunnat ha Axel Sandin Pellikka som genombrottsspelaren i Skellefteå. Jag väljer dock den ett år äldre Salomonsson som är lite mer vuxen i kroppen och kan hantera den fysiska delen av spelet bättre än Pellikka. Salomonssons säsong i fjol blev lite upphackad på grund av skador och stannade till slut vid 25 matcher i grundserien. Jag fick dock se en spelare som redan tagit stora kliv och som jag därför har förväntningar på att göra det även i år. Sedan hoppas jag att Skellefteå ger plats och utrymme både till Salmonsson och Axel Sandin Pellikka att spela betydande minuter. Så bra är duon redan nu.

Axel Rindell Timrå

Timrås sportchef Kimmo Kapanen använde sitt finska kontaktnät på ett bra sätt i fjol när han värvade in både Joonas Lyytinen och Axel Rindell. Rindell, född 2000, anslöt från en mindre lyckad sejour i Toronto Marlins och växte sedan fram till en riktigt backklippa för Timrå innan han blev skadad i den allra sista grundseriematchen mot Rögle och missade kvartsfinalserien mot Örebro. Rindell har potential att göra bortåt 30 poäng vilket är väldigt bra för en back som rimligtvis inte är svindyr.

Noah Östlund Växjö

När Henrik Evertsson hade fått Noah Östlund på kroken så valde han att göra sig av med den tidigare VM-spelaren Joel Kellman.

Sett till kronor och ören så tippar jag väl på att Östlund kostar Evertsson ca 200 000 kr mindre i månaden än vad Kellman gjorde. Jag är dessutom helt övertygad om att Östlund kommer göra succé och relativt snabbt vara en bärande center för Växjö. Östlund har en spelförståelse som få och är således oftast rätt placerad på isen och ligger steget före i tanken. Det här är en av seriens mest spännande spelare.

Jonathan Lekkerimäki Örebro

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Förväntningarna var högt ställda på Jonathan Lekkerimäki redan i fjol något som han hade svårt att leva upp till. Det går att hitta förklaring i den körtelfeber han brottades med förra sommaren samt pressen och förväntningarna som infann sig efter att ha draftas av Vancouver i den första rundan.

Lekkerimäki avslutade dock säsongen med Djurgården starkt och stod för ett bra slutspel något han nu kan bygga vidare på i Örebro.

Lekkerimäkis skott är det som sticker ut och bara tanken på att få se honom med Leo Carlsson kittlar.

Till sist: Många frågor om podden vilket vi uppskattar.

Vi siktar som vanligt på att ha ett avsnitt ute samma vecka som SHL-premiären och därefter kör vi ett avsnitt i veckan under grundserien.

Tack för att ni tog er tid

Sanny