Det här vill jag se idag

Efter tre riktigt sömniga matcher är det äntligen dags för toppmötet mot USA.

Det handlar om att sluta etta i gruppen för att förhoppningvis få en ”enklare” kvartsfinal.

Jag har lyft ut några nycklar som jag tror kommer att bli viktigt mot USA.

Intensiteten:

Mot ett så pass skickligt lag som USA så måste intensiteten i skridskoåkningen upp. Jag är inte främmande för att den blivit lite såsig efter ett par matcher mot två usla lag som Ungern och Frankrike vilket vi kanske såg igår mot Danmark. Det handlar om avvägningar i spelet och när man ska sätta press eller vara mer återhållsam. Det är nyckel till att Tre Kronor kan ta kommandot i matchen.

Passningsspelet:

Det som driver upp tempot i ett anfallsspel är i regel passningarna. Jag tycker inte det varit tillräckligt bra de senaste matcherna. Eller förresten. Det hade varit tillräckligt bra sett till motstånd men måste bli bättre idag mot USA som är ett bra mycket skickligare lag. När Tre Kronor kan utnyttja sina skickliga backar som kan vända bort en forecheck och snabbt sätta igång spelet är Sverige bra. Det kommer kunna straffa USA.

Tålamodet:

Eftersom det här får ses som en försmak av en slutspelsmatch så får vi återigen lyfta fram ordet tålamod som är det ord jag kanske förknippar allra mest med Sam Hallam. USA har en tendens att kunna gå bort sig och spela lite naivt till stunder och det kan ett klokt och vuxet (ett Tomas Mitellekst utryck) Tre Kronor utnyttja. Tålamodet hänger ihop mycket med den tighta defensiven som Tre Kronor praktiserat under säsongen och i synnerhet under VM. Det har gjort att man endast släppt in tre mål på VM´s sex matcher. En imponerade siffra för övrigt.

Fler som kliver fram:

Spelare som Jakob Silfverberg, Rasmus Sandin och Carl Grundström är tre spelare som gärna får kliva fram idag och visa sin klass.

Grundström fick göra mål igår vilket kanske stärker han självförtroende. Grundström kämpar och sliter och det går aldrig att klaga på hans jobb även om jag hade hoppats han kunde skapa lite mer framåt än vad han hittills har gjort.

Rasmus Sandin, som under kommenteringen av matcherna nog varit den överlägset mest hyllade spelaren, har i alla fall jag högre förväntningar på. Då ska man veta att jag sedan länge varit svag för Sandins spel. Av den anledningen vet jag också att det går att få ut mer. En poäng, trots massvis med istid i offensiva lägen, är ett för klent facit.

Jakob Silfverberg som drabbades av en blodpropp i benet för drygt ett år sedan står inte riktigt att känna igen. Jag är osäker om blodproppen är en anledning men kanske att det till och med hämmar honom nu. Oavsett vad så har Silfverberg inte riktigt kommit in i spelet och har heller inte riktigt trycket i sin skridskoåkningen för att distansera sig från sin motståndare på den stora rinken. Silfverberg är en viktigt spelare för Tre Kronor och det vore därför önskvärt om han kunde ha en bra match idag och få med sig lite självförtroende in i slutspelet.

Matchen ser ni på SVT med start klockan 15:20.

