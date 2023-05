Kedjan vaknade till liv

Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser av hur bra den här truppen är. Österrike är såklart ingen värdemätare men jag ser en grupp som gör det jobb som krävs för ge sig själva förutsättningar för att bli framgångsrika. Nu ser vi fram emot en morgondag när Finland står för motståndet.

Sam Hallam ville inför matchen mot Österrike se sitt lag ”släppa pucken lite snabbare” för att driva upp tempot i matchen.

Det kommer att nyckeln till framgång för det här svenska laget. För sättet som samme Hallam fått sitt lag att underkasta sig det hårda jobbet och defensiven på så kort tid imponerar. Kan det kryddas med snabbare spelvändningar och längre anfall kan det bli en rolig vår i Tammerfors.

Att Tre Kronor skulle vinna den här matchen var knappast spelbart inför. Att sitta och hylla en förväntad och självklar seger mot Österrike vore såklart inte seriöst.

Jag vill ändå lyfta fram det faktum att jag ser en tydlig struktur i spelet och att det tillsynes finns en kravbild på varandra där alla ska göra jobbet, hela tiden.

Som när en offensivt begåvad Lucas Raymond tog 10, 15 skär med 100 procentig inlevelse i backcheckingen när man tappat pucken i anfallszon eller som när Marcus Sörensen täckte skott i slutskedet av den andra perioden.

Jag gillar signalvärdet som det ger.

För mig är det ett tecken på en grupp som förstått vad som krävs för att nå framgång.

Att man nu också inlett med två raka nollor ger såklart ett självförtroende inför det stora testet i morgon när de regerande mästarna Finland väntar.

Det som kommer bli viktigt framöver är att kunna driva upp tempot i spelet med puck än mer frekvent. När man möter ett styrspel som man gjort mot både Tyskland och Österrike och som man kommer göra mot Finland i morgon så blir det än viktigare.

Precis som när Henrik Tömmernes hittade Jonatan Berggren med fart under matchinledningen. Det satte an tonen och gav självförtroende. Samme Berggren var den som drev in pucken i anfallszon som sedermera Pär Lindholm kunde göra 1-0 på. Det gör Berggren både användbar och nyttig för det här laget.

Kanske att det till och med var Berggren som fick fart på kedjan med Leo Carlsson, Alexander Nylander och Lucas Raymond.

Om än det är tre synnerligen talangfulla spelare så är det också tre VM-debutanter och det kanske därför inte är speciellt konstigt att ingen av dem riktigt stått ut.

När Sam Hallam valde att vila Nylander ett byte och satte in Jonatan Berggren på hans plats så var det som om kedjan vaknade till liv. I framför allt den tredje perioden så lyckades man få lite längre och kreativare anfall och kunde där utnyttja sina styrkor än mer. Jag tycker de haft en tendens att bli lite statiska och avvaktande i synnerhet när Raymond eller Nylander haft pucken.

Nu är det visserligen ett lag som bygger sitt spel kring fyra kedjor mer än att det är supertalangerna Leo Carlsson och Lucas Raymond som ska driva laget.

Men att de nu fick en offensiv utdelning var ändå enormt viktigt och kommer stärka deras självförtroende inför fortsättningen av turneringen.

Noll insläppta mål efter 120 minuter är ett styrkebesked även om jag inte drar för stora växlar över att ett svenskt landslag håller nollan mot Österrike.

Kul dock för Jesper Wallstedt att, precis som Lasse Johansson, få hålla nollan i sin VM-debut.

Det lär säkerligen bli Lasse Johansson som får chansen mot Finland i morgon och därefter får en målvaktsetta växa fram.

Nu håller vi tummarna att Torontos William Nylander också vill krydda det här laget.

Han kan vara skillnad mellan vilken valör det blir på medaljen.

Defensiven sitter.

Fyra kedjor som gör jobbet.

En backsidan som är trygga och stabila.

En bra målvaktsduo.

Det är bara du som fattas nu William.

