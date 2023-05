Ikväll avslutas säsongen med en direktsänd Hockeygala från Göteborg.

Det är första gången som SHL, SDHL och hockeyallsvenskan tillsammans prisar sina bästa spelare.

En fullspäckad afton att se fram emot med andra ord.

Jag har dammat av mitt gamla prisskåp och lyft tillbaka klassiska priser som Anders Burström-, Jonas Frögren- och Erik Forsell Trophy som jag hade på min Hockeygala på Twitter 2012 och skapat några nya som Joel Lundqvist Award och Sophie Johansson Trophy.

Håll till godo med min alternativa gala när jag summerar den nyss avslutade säsongen.

Årets golfare tilldelas den spelare som gått mest under par i grundserien.

Vinnarna är… Marcus Ljungh Linköping, Oscar Pentler Östersund och Emma Eriksson AIK.

Ljungh gick 22 under par på 44 hål, Pentlar -24 på 52 hål och Eriksson 33 under par på 32 hål.

Anders Burström Trophy tilldelades den spelare som visat prov på sina ledaregenskaper och varit en bra lagkamrat på- och utanför isen.

Priset går till… Fredrik Andersson Björklöven.

Alla som någon gång har spelat med Andersson vittnar om samma sak. Han är rakt igenom en toppenkille. I ett Björklöven som haft många importer har Andersson haft en nyckelroll för att få ihop gruppen. Som efter matchen mot Djurgården i början av januari när han överraskande alla genom att ha bokat en pub dit hela laget och deras respektive kunde gå till efteråt.

Erik Forsell Trophy tilldelas den spelaren i respektive serie som är den mest underskattade:

Vinnarna är…Ludvig Nilsson Växjö, Isac Heens Mora och Mina Waxin Brynäs.

Conny Evenssons hederpris går till den tränare som fått ut mest från sitt lag sett till förväntningarna inför säsongen.

Vinnaren är… Ante Karlsson Timrå IK

Det var inte många som tippade Timrå på slutspelsplats inför säsongen. Trots det så placerade man sig före lag som Frölunda, Leksand, Rögle och Luleå för att nämna några. Den framgången har såklart Ante Karlsson en stor del i.

Joel Lundqvist Award tilldelas den spelare som varit kapteners kapten.

Vinnaren är…. Joel Lundqvist Frölunda

Sophie Johansson Trophy tilldelas den damspelare som visat störst klubbhjärta och var den största kämpen under säsongen.

Priset går till…. Oliva Carlsson MoDo

Jonas Frögren Trophy tilldelas den spelare som varit tuff och hård, hänsynslös mot sig själv på isen och som aldrig gnäller på domarna eller hånar sin motståndare.

Priset går till… Petter Granberg Skellefteå

And the Oscar goes to…

Josef Ingman Modo

När MoDo mötte Djurgården i slutet av februari visade Josef Ingman prov på sina skådespelartalanger både en och två gånger. För de dömdes han, som första spelaren i den svenska historien, till dubbla böter och stängdes av från spel i en match av MoDo. I bloggen förtjänar han dock ett pris för sin talang som skådespelare.

Säsongens sexa i SHL:

Målvakt:

Emil Larmi Växjö Lakers

Backar:

Jonathan Pudas Skellefteå

Theodor Lennström Färjestad

Forwards:

Antti Suomela Oskarshamn

Patrik Karlkvist Oskarshamn

Oscar Möller Skellefteå

Säsongens sexa i SDHL:

Målvakt:

Sara Grahn Luleå

Backar:

Jenni Hiirikoski Luleå

Maja Nylen Persson Brynäs

Forwards:

Anna Meixner Brynäs

Lara Stalder Brynäs

Petra Nieminen Luleå

Säsongens sexa i hockeyallsvenskan:

Målvakt:

Carl Lindbom Djurgården

Backar:

David Bernhardt MoDo

Johan Ivarsson Södertälje

Forwards:

Linus Videll Södertälje

Marcus Krüger Djurgården

Nick Schilkey Björklöven

Fotnot: Jag har fått hjälp av Cmores expert Pernilla Winberg för att utse de bästa spelarna i SDHL.

Hockeygalan sänds på Cmore ikväll klockan 20:00

Tack för att ni tog er tid

Sanny