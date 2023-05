Välkomna hem.

MoDo var som bäst när det gällde som mest och stod för en imponerade match sju. Kanske rent av säsongens bästa match?

Trots att spelarna för alltid skrivit in sig i historieböckerna och kommer bli ihågkommande som hjältar finns det ingen tid för sportchefen Henrik Gradin att vara sentimental.

Säsongens bästa match i en avgörande finalmatch. Det är få gånger som man kan säga det om ett lag i ett så kritiskt läge och som rimligtvis borde varit mentalt ganska stukade inför matchen.

Möjligtvis att ”säsongens bästa” är en överdrift med tanke på hur otroligt bra det här laget spelade under den första halvan av säsongen.

När man var som allra bäst i höstas började man värva på sig spelare för att vara ännu bättre till ett kommande slutspel.

När sedan förlusterna duggade tätt och den så säkra förstaplatsen höll på att glida dem ur händerna så var vi många som inte var sena med att påtala att de minsann kanske hade värvat sönder den lagkemi man byggt upp.

Trots en stark avslutning på grundserien, en säkrad serieseger, visserligen en lite knepig kvartsfinal mot AIK men med en lysande semifinalserie mot Mora gick man in i finalen och kunde slå ur underläge.

När MoDo sedan missat att slå in den där sista spiken i kistan både i match fem och sex så var man om möjligt än mer uträknande.

MoDo har tidigare under finalserien haft svårt att få igång sitt spel bakifrån och inte alls fått det spelövertag som man brukar kunna skaffa sig genom sitt passningsspel och snabba spelvändningar. Att då, i en jävla match sju och med all den press som omger den, komma ut och göra en av säsongens bästa matcher såg jag inte framför mig.

Kanske att ljudkullisen, som inte funnits där sedan 2007, var en bidragande orsak till det.

Farten, pucktempot, spelvändningarna, positionsspelet. Fulländat.

När man sedan fick utdelning och en effektivitet som saknats tidigare under matchserien så var det aldrig något snack.

Marginalerna på vägen dit behöver dock inte vara större än ett par centimeter vilket det så betydelsefulla 2-0 målet vittnar om. Josef Ingmans fullkomligt huvudlösa backhandpassning på offensiv blå var centimetrar från att ge Emil Berglund ett friläge. Istället gick den fram till Mikkel Aagaard som snyggt spelade fram Johan Södergren som styrde in pucken bakom Jesper Myrenberg.

MoDo var som bäst när det gällde som mest precis det som sportchef Henrik Gradin såg framför sig när han värvade på sig spelare under säsongens gång.

Den enda av spelarna som värvades in som också gjort skillnad har varit Marcus Vela. Det betyder att det är samma lag och spelare som var så bra i höstas som såg till att avancemanget blev ett faktum. Det gjorde att rollerna till slut satte sig i gruppen. När det inte längre handlade om att ”under säsongen- värvningarna” skulle göra skillnad så tog den ursprungliga gruppen återigen ett större ansvar.

Det har över lag varit en härlig och dramatisk finalserie som jag följt med nöje.

Djurgården fick ihop laget och spelet precis innan slutspelet och förtjänar beröm för deras sätt att hantera dels pressen men också sättet man vänt säsongen på.

Nu kommer man tvingas bygga om då många av spelarna har levererat på en nivå som lockat till sig SHL-klubbarnas blickar.

Samtidigt kommer Djurgården fortsatt att ledas av lagkaptenen Marcus Krüger. Jag har sedan länge haft respekt för hockeyspelaren Marcus Krüger. Numera är den än större för honom som människa.

Att Krüger spelat den här finalserien med en del skador har inte undgått någon. Efteråt stod han där och svarade på frågorna med klass och utan tillstymmelse till undanflykter.

Att vinna är en sak men att förlora med sådan klass vittnar om en storhet som människa. Som en jämförelse går det att nämna fjolårets lag och de ledande spelarena där som åkte ur och (ordagrant) gömde sig.

Personer och karaktärer likt Krüger förtjänar att lyftas fram och användas som förebilder för unga.

Med honom som kapten och ledare kommer det att gå bra för Djurgården även kommande säsong.

Det här innehållet kan inte visas på grund av dina cookie-val. Du behöver ändra dina inställningar för att se det. Hantera cookie-val

För MoDo som föreningen och för dess spelare väntar nu några dagar av firande och välförtjänta hyllningar.

För sportchefen Henrik Gradin tar arbetet vid att bygga ett lag för SHL något som är en utmaning eftersom man först idag med säkerhet kan börja göra jobbet med att rekrytera spelare.

Även om de nuvarande spelarna för alltid skrivit in sig i historieböckerna kommer det inte finnas tid och utrymme för Gradin att vara sentimental.

Steget mellan hockeyallsvenskan och SHL är större än någonsin något som årets nykomling HV71 lär kunna bekräfta.

Gradins, med hockeyallsvenska mått mätt suveräna, förstakedja med Riley Woods, Mikkel Aagaard och Josh Dickinson kommer bli en bra tredjekedja i SHL. Därifrån är det bara att lägga pusslet för att förstå vad som kommer att krävas framöver.

MoDo har byggt upp en stabil och bra organisation som vilar på VD´n Johan Widebro, sportchefen Henrik Gradin och tränaren Mattias Karlin.

Det går inte att förbise dessa tre som nyckelpersoner till avancemanget.

Gradin och Karlin har gett föreningen ett lugn som man inte haft på väldigt, väldigt länge.

Stort grattis MoDo Hockey.

Och efter sju år i hockeyallsvenskan;

Välkomna hem.

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny