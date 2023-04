Det var förbjudet på min tid

Match sju

Plats: Hägglunds Arena

Tid: 18:30

Dag: Söndag

Klädsel: Valfritt

Djurgården följde upp segern i match fem i tisdags med att vinna även den sjätte finalmatchen.

Det här mina vänner är ett drama av sällan skådat slag.

Även om MoDo var det bättre laget under stora delar av matchen så har Djurgården skaffat sig ett mentalt övertag inför söndagens match sju.

Det var annars Djurgården som inledde matchen bäst. Deras första period var nog en av de bättre under den här finalserien. När Modo väl lyckades att skruva upp det tempo som man är ensamma om i hockeyallsvenskan att hantera så kunde man trycka tillbaka stockholmarna rejält.

I synnerhet under den andra- och tredje perioden så visade man sin klass med ett högt pucktempo och intensiv skridskoåkning. MoDo har dock inte tagit betalt för det spelövertag som man har haft under matchserien och det kan mycket väl komma att straffa sig.

När Mikkel Aagaard gjorde 2-1 med knappt nio minuter kvar av den tredje perioden så kändes ett tröttkört Djurgården som ett slaget lag. I synnerhet sedan lagkaptenen Marcus Krüger tvingades se slutdelen av matchen från sidan efter att hans kropp fått någon smäll för mycket under det här slutspelet.

MoDo´s David Bernhardt, en av slutspelets bästa spelare, hade pucken under kontroll bakom eget mål vid ställning 2-1 med 2 minuter och 26 sekunder kvar av den tredje perioden.

MoDo hade vid det tillfället mer än en fot i SHL efter sju långa år i hockeyallsvenskan.

Bernhardt gjorde det som många av dagens spelare gör och som ingen längre ifrågasätter.

Istället för att lägga pucken efter sargen, flytta bort pressen, kunna byta och förskjuta tiden framåt så skickade han pucken mot det öppna målet. Icing, time out för Djurgården och tekning i egen zon.

På min tid var det i det närmaste förbjudet och utan att låta alltför gammal så kan jag konstatera att det en annan tid numera.

Djurgårdarna kunde prata ihop sig medan MoDo inte hade möjligheten att byta in rätt spelare.

I det efterföljande bytet kunde stockholmarna kvittra genom den så briljante och fenomenale Linus Klasen.

Nu vill jag inte framhäva David Bernhardt som en syndabock utan han är nog bara ett barn av sin tid. De cyniska detaljerna inom hockeyn är helt enkelt inte en prioriterad del av utbildning idag som den var förr.

Efter Bernhardts icing var det återigen Linus Klasen som klev fram som han gjort så många gånger det här slutspelet. Det är som om han bestämmer sig och släpper på alla spärrar när Djurgården måste forcera och inte längre har något att förlora.

2-2 målet var en uppvisning av kyla, puckhantering, kontroll och precision när han titt-fintade bort Mikkel Aagaard och gav sig själv öppen gata för att trycka in kvitteringen på.

Jag vet inte om det ens är lönt att dra några som helst slutsatser av den här matchen eller övertidsspelet för den delen. Det som mitt öga kunde skönja var att Djurgården såg piggare och rappare ut än MoDo under övertidsspelet. Det var också det som låg till grund för det avgörande målet när David Blomgren jagade ikapp Josef Ingman strax innan Fredrik Forsberg styrde in Calle Odelius skott.

Det gör att vi nu står inför en match sju på söndag.

Häftigare avslutningen på årets säsong går inte att få.

Hur det slutar?

Jag har ingen som helst aning men jag ser fram emot det enormt mycket.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny