Något av de djävligaste jag sett

Det här var en smått bisarr match. Herregud. Tretton mål, dominanta prestationer, känslor, hopp, glädje och förtvivlan.

Nu har MoDo satt sig i en drömsits men räkna för allt i världen inte bort Djurgården.

De visade man om inte annat ikväll i den tredje perioden.

Inför matchserien lyfte jag fram Djurgårdens fysiska närvaro som deras styrka. I synnerhet på hemmaplan där man ofta får draghjälp av supportrarna och därav kan skapa en rätt obehaglig miljö som motståndare att hantera.

MoDo spelade dock bort det där försöket till fysisk närvaro under de 40 första minuterna. Deras individuella skicklighet och passningsspel är av högsta klass i nivå när det var som bäst i höstas.

Under de första två perioderna i den fjärde finalmatchen var MoDo rejälare, snabbare, intensivare, skickligare och mer fysiska än Djurgården. Marcus Vela, Oscar Pettersson, Johan Södergran och Niklas Folin var bara några av spelarna som satte an tonen med sin fysiska närvaro.

MoDo var det klart bättre laget fram till Cameron Schillings 1-1 mål med fem minuter kvar av den första perioden. Därefter så kunde Djurgården driva upp intensiteten och få med sig publiken fram tills dess att Wiktor Nilsson drog på sig en crosscheckings utvisning i offensiv zon.

I det efterföljande powerplayet kunde David Bernhardt öppna upp isen för en dittills blek Riley Woods som direktpassade till en fristående Josh Dickinson. Det försatte Djurgården i någon form av apatiskt sinnesnärvaro där man radade upp misstag efter misstag och gick bort sig över hela banan. De uppträdde ivrigt, ville jaga tacklingar och smälla på och försökte forcerade fram någon form av energi och målchanser. Det blev kontraproduktivt eftersom man istället hamnade ur position, blev puckjagande och fick ett långt lag som MoDo med all sin spelskicklighet kunde utnyttja.

Innan MoDo’s 3-1 mål så valde både Emil Berglund och Daniel Brodin att åka och byta (?) i anfallszon och det passiva spelet i i samband med Theodor Niederbach 4-1 mål är knappast något man vill visa i utbildningssyfte.

Ridå.

Kört.

Matchboll för MoDo.

Jag vet sedan inte vad som sades i Djurgårdens kabyss inför den tredje perioden men helt klart var det ett lag anförda av Marcus Krüger och Linus Klasen som bestämt sig för att spela för sin heder inför hemmafansen. Djurgården kom ut och spelade mer en större rörelse, frenesi och två snabba mål gav hopp, energi och ett härligt drag på Hovet.

Det är också en balansgång att kunna hantera vilket det givmilda försvarsspelet förstärker.

Gränsen mellan att våga spela och övermod är hårfin.

Den tredje perioden är bland det sjukaste och mest galna jag sett. Herregud. Vilken dramatik, vilka svängningar och vilka små marginaler.

Otroligt.

Sju jäkla sex.

De sista 20 minuterna hade allt och jag som åskådare satt mest och hoppade upp och ner mellan varven i den dramatik som var.

Linus Klasens tredje period är något av de djävligaste jag sett. Han gjorde precis som han ville och var, mer eller mindre på egen hand, på väg att ta den här matchen till övertid. Jonathan Lekkerimäki klev också fram, Marcus Krüger var involverade i det mesta och var riktigt vass trots att han störs av en skada med tanke på att han endast tog en tekning under hela matchen.

David Bernhardt var precis så bra, och lite därtill, som han varit under det här slutspelet. Riley Woods gjorde sin bästa sedan i höstas, Josh Dickinson är otroligt smart och styrde tempot i matchen när han var på isen. Där är han nästintill unik i hockeyallsvenskan.

Jag måste samla mig.

Det här var något av det svettigaste jag har skådat.

MoDo har satt sig i en bra sits och det faktum att man tog två raka segrar på Hovet imponerar något enormt.

En match från SHL och redan nu smids planerna för den fest som man hoppas få arrangera på onsdag.

Champagnen är satt på kylning.

Nu ska Djurgården upp och förstöra den tilltänkta festen.

På onsdag smäller det igen.

Jag längtar.

Foto: Michael Campanella / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Tack för att nio tog er tid

Sanny