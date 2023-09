Därför tog Mikael Backlund en lägre lön

LOS ANGELES. Han blir den sjätte svensken att få uppdraget att vara kapten för ett kanadensiskt NHL-lag.

Mikael Backlund, 34, har svårt att fatta vad som hände under onsdagen när han skrev på ett nytt 2-årskontrakt med Calgary Flames och samtidigt utnämndes till klubbens näste lagkapten.

– Det känns lite overkligt och är svårt att ta in. Jag kommer nog inte att förstå det förrän den första hemmamatchen när jag åker in på isen med ett C på tröjan, säger Mickis till Expressen.

Här listan på de svenskar som varit lagkapten för kanadensiska lag i NHL:

X Mats Sundin, Toronto Maple Leafs.

X Daniel Alfredsson, Ottawa Seantors.

X Erik Karlsson, Ottawa Senators.

X Markus Näslund, Vancouver Canucks.

X Henrik Sedin, Vancouver Canucks.

Mikael Backlund säger sig inte för dagen ha några planer på att kontakta någon av de ovannämnda för att få råd och hjälp.

– Jag kommer att ha bra support från en grupp av personer runt omkring mig även om jag ännu inte vet exakt vilka som blir mina assisterande lagkaptener, säger Mickis.

Han säger att det tog en vecka av samtal med Flames ledning innan kontraktet var klart.

– Jag meddelade vår nye general manager Craig Conroy att jag efter samtal med min familj kommit fram till att vi vill stanna här i Calgary. Jag känner uppskattning och kärlek från människorna här för vad jag gjort både på och utanför isen.

Mikael Backlund kom fram till sitt beslut efter långa samtal med hustrun Frida och under sommaren diskussioner med Flames nya tränare, Ryan Huska.

– Jag känner honom sedan jag spelade juniorhockey här i Calgary, så jag tror att han är en perfekt lösning på tränarfrågan. Han fick mig att känna mig taggad att vara kvar under de samtal vi hade under sommaren.

X Använde Calgary-ledningen kaptensfrågan som ett lockbete under förhandlingarna?

– Nej, jag visste sedan tidigare att om jag stannade kvar, så skulle jag bli lagkapten.

X Pengarna, då? Du tog lite mindre i årslön, 4,5 miljoner dollar för de två nya åren jämfört med de 5,350 miljoner du tjänar den kommande säsongen?

– Hade jag varit 25 år hade jag begärt 6 miljoner dollar, men jag är 34 år och jag tycker att 4,5 miljoner är rimligt. Det kändes inte värt att dra ut på den förhandlingen utan min agent och Calgaryledningen kom fram till nya lön utan någon större fajt.

– Det känns skönt att ha det här klart nu och jag tycker att vi går mot en spännande säsong. Och jag får chansen att nå milstolpen 1000 matcher i en och samma klubb under de närmaste åren, säger Mikael Backlund.

Han har gjort 908 matcher i NHL så här långt.