Notans gamle lagkamrat i Oppenheimer-filmen

LOS ANGELES. Han var känd för att ställa till scener i NHL under några år.

Nu filmar Sean Avery på riktigt.

Och det är i bästa tänkbara sällskap.

Den 43-årige kanadensaren har en liten roll i Christopher Nolans kritikerhyllade nya film, ”Oppenheimer”.

– Jag blir inte förvånad. Jag vet att Sean älskar film- och musikbranschen och att han lärde känna Nolan för ett antal år sedan, säger förre lagkamraten Mattias Norström till Expressen.

Det här är inte Sean Averys filmdebut i Hollywood. Han har haft några mindre roller tidigare, men då har det mest handlat om statistroller.

Han medverkade i Nolans förra film ”Tenet” 2020 och har också haft småroller i filmer, som ”Patriot´s Day” (2016), ”Mile 22” (2018) och ”Amsterdam” (2022).

Men i ”Oppenheimer” har Avery också några repliker. Han spelar meteorolog i Oppenheimers stab under utvecklingen av atombomben i Manhattan-projektet och dyker upp på filmduken i två scener innan man gör det så kallade Trinity-testet i öknen utanför vid Los Alamos i den amerikanska delstaten New Mexico.

Filmen har en stjärnfylld rollista. Huvudrollen som Oppenheimer spelas av Cillian Murphy (känd från Netflix-serien ”Peaky Blinders) och i filmen medverkar också Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Josh Harnett, Gustaf Skarsgård, Casey Affleck, Gary Oldman, Rami Malek och Matthew Modine. För att nämna några av skådespelarna.

Sean Avery inledde sin NHL-karriär i Detroit Red Wings säsongen 2001-02. Ett år senare blev han trejdad till Los Angeles Kings, där Mattias Norström var lagkapten.

”Notan” tog hand om Avery för att få honom att känna sig som en del i gänget, vilket Sean berömmer svensken för i sin bok om tiden i NHL, ”Ice Capades…a memoir of fast living and tough hockey” från 2017.

Flytten gick sedan vidare till Dallas Stars och några avslutande år i New York Rangers. Avery avslutade hockeykarriären efter säsongen 2011-12.

– Han tog med mig på ett antal konserter under tiden i Los Angeles, då han kände folk i musikbranschen. Jag kommer ihåg att vi var och såg System of a Down och Metallica tillsammans. Sean var extremt oblyg och tog sig fram överallt. Han var väldigt musikintresserad, berättar Mattias Norström.

Filmintresset växte snabbt när Avery dejtade Hollywoodstjärnan Elisha Cuthbert, som senare gifte sig med NHL-spelaren Dion Phaneuf.

– Jag tror att han hans filmintresse tog fart under tiden han var tillsammans med Elisha Cuthbert, säger Notan.

X När hade du senast kontakt med Sean Avery?

– Det var många år sedan. Men jag hade tänkt se ”Oppenheimer” sedan tidigare och nu kanske jag måste mejla Sean om filmen.

”Oppenheimer” hade Sverige-premiär tidigare den här veckan.

Sean Avery blev mest känd för två kontroversiella saker under sina år i NHL – smutskastningen av Cuthbert inför en match i Calgary och klubbviftningen framför ansiktet på Devilsmålvakten Martin Brodeur.

Den förstnämnda händelsen orsakade en avstängning, den andra en ny regel som förbjöd sådana påhitt under matcherna.