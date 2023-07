NHL-svenskar i nya lag

LOS ANGELES. Flera NHL-svenskar har hittat nya klubbadresser under de senaste dagarna.

Jesper Boqvist, 24, fick inget nytt kontrakt av New Jersey Devils efter fyra år där och skrev på för Boston Bruins under onsdagen.

Oskar Sundqvist, 29, satte namnteckningen på ett kontrakt med en nygammal adress, nämligen St. Louis Blues.

Men först situationen för Boqvist, som draftades av New Jersey i den 2:a rundan 2017 och under de senaste fyra säsongerna gjort 55 poäng, 28 mål och 27 assist, under 189 matcher i Devilströjan.

Men Boqvist och New Jersey kunde inte komma överens om en fortsättning och när klubben valde att inte ge svensken ett ”qualifying offer” blev han den 30 juni fri att förhandla med andra NHL-lag.

Det slutade med en flytt till Boston Bruins och ett 1-årskontrakt värt 775 000 dollar, vilket motsvarar ca 8 miljoner kronor.

Jesper Boqvist spelade 70 matcher för Devils i vintras och producerade 21 poäng, 10 mål och 11 assist.

Nu blir han lagkamrat med Bruins stjärnor, som DavidPastrnak, Brad Marchand och Charlie McAvoy samt svenskduon Linus Ullmark och Hampus Lindholm.

Oskar Sundqvist tillhörde St. Louis Blues under fem säsonger från 2017 till 2022. Hans nästa stop blev Detroit Red Wings innan han förra säsongen trejdades till Minnesota Wild inför slutspelet.

Nya lönen under återkomsten till St. Louis blir 775 000 dollar, ca 8 miljoner kronor.

Sundqvist var med och vann Stanley Cup med Blues 2019.

Han har gjort 355 matcher i NHL:s grundserie och samlat ihop 123 poäng, 50 mål och 73 assist.

Sundqvist draftades av Pittsburgh Penguins som nr 81 i den 3:e rundan 2012.