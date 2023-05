Tränarkarusellen snurrar vidare i NHL

LOS ANGELES. Tränarkarusellen fortsätter att snurra i NHL.

Igår, tisdag, blev det klart vem som ersätter Peter Laviolette i Washington Capitals.

Samtidigt sparkade Nashville Predators John Hynes.

Men låt oss börja med Capitals, där Laviolette och klubbledningen för en och en halv månad sedan meddelade att man beslutat sig för att gå skilda vägar.

Laget missade slutspelet för första gången sedan säsongen 2013-14 efter ett skadefyllt år, där bland andra Nicklas Bäckström och Tom Wilson missade stora delar av grundserien.

Nu tar en gammal bekant över tränarjobbet, nämligen Spencer Carbery, 41. Han har de senaste två åren varit assisterande tränare till Sheldon Keefe i Toronto Maple Leafs, men har ett förflutet i Capitals organisation.

Carbery var coach för Washingtons farmarlag Hershey Bears under tre säsonger innan han hoppade på jobbet med Maple Leafs.

Nu ska han försöka leda det veteranfyllda laget tillbaka till slutspelet och hjälpa Alexander Ovetjkin att passera Wayne Gretzkys målrekord i NHL på 894 fullträffar.

Den 37-årige Ovetjkin behöver göra 73 mål för att nå dit. Han har tre år kvar på sitt kontrakt med Washington Capitals. Ovie fyller 38 år i september.

XXX

Nashville Predators byter tränare inför nästa säsong. John Hynes tvingas lämna uppdraget efter tre säsonger och med ett år kvar på kontraktet.

In kommer Andrew Brunette, som i vintras hade en biträdande roll under Lindy Ruff i New Jersey Devils.

Brunette coachade Florida Panthers till President´s Trophy säsongen 2021-22.

De NHL-lag som saknar tränare just nu är Anaheim Ducks, Calgary Flames, Columbus Blue Jackets och New York Rangers.

Tränarkarusellen snurrar vidare…

XXX

Det rör sig också på marknaden för general managers i NHL. På onsdagsmorgonen, svensk tid, uppgav TSN Hockey-insidern Darren Dreger att Toronto slutförhandlar med Brad Treliving om jobbet som GM i Maple Leafs.

Toronto sparkade härom veckan Kyle Dubas från tjänsten. Treliving valde själv att kliva av tjänsten som general manager i Calgary Flames nyligen och spekulationerna placerade honom tidigt som Dubas ersättare i Toronto.