Foppas gamle lagkamrat får toppjobb

LOS ANGELES. Så har Philadelphia Flyers bestämt vilka som ska leda klubben till toppen igen.

Att Daniel Briere skulle bli den nye general managern har alla tagit för givet ett tag sedan han utnämndes till tillförordnad på posten.

Nu är det också klart vem som blir President of Hockey Operations.

Valet föll på förre NHL-spelaren och numera tv-kommentatorn Keith Jones, 54.

Han var lagkamrat med Peter Forsberg i Colorado Avalanche 1996-98 avslutade sedan karriären med tre säsonger i Flyers.

Där hade Jones sin bästa säsong i NHL 1998-99 när han gjorde 49 poäng, 18 mål och 31 assist, på 66 spelade matcher.

När SportExpressen textar honom ett grattis till det nya jobbet och med förhoppningen att vi får se fler svenskar i laguppställningen svarar han snabbt med:

– We need the skill!

Keith Jones har jobbat som hockeyinsider och tv-kommentator under de 23 senaste åren. Förutom för Philadelphia Flyers eget tv-bolag Spectacor Sports &Entertainment har Jones också regelbundet synts i rutan hos NBC Sports och de senaste två säsonger Turner Sports.

Han är populär och respekterad i branschen och har haft NHL som sin arbetsplats sedan 90-talet.

Flyers har missat slutsplete om Stanley Cup de senaste tre åren och har startat en generationsväxling under coachen John Tortorella.

– Jag är enormt glad och tacksam över att ha fått den här chansen. Jag vet vilka hängivna fans Philadelphia Flyers har och målsättningen är att så snabbt som möjligt bli ett topplag i ligan igen, sa Keith Jones i en kommentar under torsdagen.

Daniel Briere, som också har ett förflutet i Flyers, hoppade in som tillförordnad general manager när Chuck Fletcher fick sparken. Fletcher hade också posten som President of Hockey Operations.

Målvakten Felix Sandström, 26, fick starta 18 matcher den här säsongen. Annars var det tunt med svenskar i laguppställningen hos Flyers säsongen 2022-23.