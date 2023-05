EK65 kan vinna nytt prestigefyllt pris

LOS ANGELES. Erik Karlsson, 32, har chansen att vinna inte bara en utan två prestigefyllda utmärkelser för sitt spel den här säsongen.

På onsdagen nominerades han också till Ted Lindsay Award, som är NHL-spelarnas eget pris till säsongens mest värdefulle spelare.

EK65 konkurrerar med Connor McDavid, Edmonton Oilers och David Pastrnak, Boston Bruins.

– Det kom som en stor överraskning och är väldigt stort för mig. Det är nog det jag är mest stolt över hittills under karriären, säger Erik till SportExpressen.

Han är sedan tidigare nominerad till Norris Trophy som ligans bäste back säsongen 2022-23.

Karlsson vann priset 2012 och 2015 under sin tid i Ottawa Senators.

Han gjorde 101 poäng, 25 mål och 76 assist, på 82 matcher i grundserien i vinter och blev den första back sedan säsongen 1991-92 att nå milstolpen 100 poäng.

Då var det Brian Leetch, New York Rangers, som lyckades med bedriften.

Erik Karlsson är den sjätte backen genom tiderna att nå magiska 100 poäng under grundserien.

Han är favorit att vinna Norris Trophy i år. De övriga två nominerade spelarna är Cale Makar, Colorado Avalanche och Adam Fox, NY Rangers.

Vinnaren röstas fram av medlemmarna i PHWA, som står för Professional Hockey Writers Association.

När det gäller Ted Lindsay Award, så är det NHL-spelarna själva som röstar fram ”the most outstanding player in the NHL”. Bara medlemmar i NHLPA får rösta.

– När gubbarna som man tävlar emot varje dag håller en så högt finns det inget annat än att känna sig stolt. Otroligt, säger Erik Karlsson.

Vinnaren presenteras under den tv-sända galan NHL Awards, som i år äger rum i Nashville den 26 juni.