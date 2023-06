Grant kämpar sig igenom sista dagarna: ”Äter antibiotika”

Linn Grant är en bra bit från toppen i årets Scandinavian Mixed.

Efter lördagens runda fick vi förklaringen.

– Om någon halvtimme kommer jag vara helt död, utbrast hon i Viaplays intervju efter rundan.

ULLNA. Totalt är hon fem slag under par. Betyget är godkänt, men Linn Grant är ändå en bra bit från toppen.

– Jag äter antibiotika för tillfället, för mina halsmandlar. Så det är inte jättehärligt… Jag mår inte hundra procent, så jag kände att om jag kunde hålla mig under par så är det bra.

Med detta sagt så kunde Grant inte äta något överhuvudtaget under lördagen. Inte undra på att den där riktiga energin kanske saknades.

– Jag har inte ätit på hela dagen. Det har varit lite ”fake it till you make it”. Nu om någon halvtimme kommer jag säkert vara helt död.

Poppis bland publiken

Men support fanns där trots allt på Ullna, och Grant omgärdades efter sin runda av mängder av unga autografjägare.

– Det är jätteroligt och varenda gång man ser så många barn på en gång blir man nästan chockad. Det är kul att känna att oavsett hur man spelar så finns där någon som vill ha en autograf eller bild. Jättekul att få inspirera dem!

Ledarens ledning halvverades

Dale Whitnell ledde inför lördagen med sex slag. Han spelade bra även den tredje rundan. Men vattenbesök och dubbelbogey på det 16:e hålet bjöd in resten av fältet i tävlingen och inför avslutningen är ledningen bara fyra före Tysklands Yannick Paul.

Bästa svensk är Madelene Sagström på femte plats. Hon är åtta bakom.

