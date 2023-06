McIlroy: ”Jag hatar LIV och tror det kommer försvinna”

Rory McIlroy har under det tourkrig som pågått de senaste två åren varit PGA-tourens store förespråkare och talesperson.

Inför veckans RBC Classic gav han ytterligare insikt i den sammanslagning som skett.

– Saudierna vill stoppa in pengar i golfen och de kommer inte att sluta. Då handlar det om att få in de här pengarna i spelet och använda dessa på rätt sätt, säger han.

Rory McIlroy inför RBC Canadian Open. REUTERS

Världsstjärnan säger att han ”fortfarande hatar LIV och hoppas och tror att LIV försvinner helt och hållet”. Men nämner också ett missförstånd.

– Det här handlar om DP World Tour, PGA Tour och den saudiska statens investeringsfond. Inte LIV. Det framkom inte i rubrikerna, vilket har gjort mig frustrerad. LIV har inget med detta att göra. Det är PGA Tour, DP World Tour och investeringsfonden som går samman och startar ett nytt bolag.

– Det här företaget kommer driva allt och PGA-tourens vd Jay Monahan blir också vd för det här bolaget. I i slutändan innebär det också att alla som jobbar med LIV nu har PGA-tourens chef Jay Monahan som chef.

Givetvis skulle investeringsfondens samarbete med de traditionella tourerna kunna ses som ett steg i att på sikt avveckla LIV.

LÄS MER: Tack för alla minnen – den 15 juni stänger Golfbloggen

If you can’t beat them, join them

På tal om Jay Monahan. PGA-tourens vd har efter att överenskommelsens offentliggörande av många målats upp som en hycklare. För det gick ett par månader från det att han hänvisade till 11 september-offren och sa att han aldrig skulle kunna göra affärer med saudierna.

– Självfallet har han fått väldigt många av oss att avsky någonting, och samma sak har han nu gjort en deal med. Självklart är det motsägelsefullt, säger McIlroy som trots allt uttrycker fortsatt förtroende för vd:n.

McIlroy fick också frågan kring hur han känner kring de facto att Saudiarabien nu mer eller mindre har en finger med i spelet när det kommer till all professionell golf.

– Jag har förlikat mig med det. Jag ser vad som händer i andra sporter. Det är väldigt svårt att hålla takten med folk som har mer pengar än alla andra. Och då gäller det att ställa sig frågan om det inte är värt att samarbeta med dem för att istället se till att pengarna används på rätt sätt.

– Det jag har velat göra är att försvara PGA-touren och vad den står för. Med den här strukturen hoppas jag det görs.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger