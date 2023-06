KRÖNIKA: Inför Scandinavian Mixed – svensk golf hetare än på länge

Den svenska golffesten Scandinavian Mixed står runt hörnet.

Och den kunde inte komma lägligare.

För det var längesedan svensk proffsgolf mådde så här bra.

Juniorer och deras förebild i ett möte som kan betyda allt. BILDBYRÅN

STOCKHOLM. Jag promenerar svettig runt den svenska huvudstaden. Solen steker mellan skrapor och influensers på Bunkebergstorg.

Och så är där ett gäng golfare. Det är nämligen på trevliga At Six som tjejerna och killarna som spelar Scandinavian Mixed bor. Här är kvällens invigningsfest.

Och sommarvärmen är passande. För svensk golf är hetare än på länge.

Ludvig Åberg vann den amerikanska universitetsrankingen och blev som förste collegespelare någonsin klar för PGA-touren, där han garanteras spel i ett och ett halvt år.

Han gör sin första start som proffs på touren nu på torsdag i RBC Canadian Open.

Visst vårt kanske just nu mest hajpade framtidsnamn är inte i Stockholm denna nationaldag. Han peggar inte upp på Ullna. Men vi är i ett läge där han trots allt är en i mängden.

LÄS MER: Tack för alla minnen – den 15 juni stänger Golfbloggen

Svenskar på bred front

För bara några dagar sedan vann Lisa Pettersson sin första titel på Ladies European Tour och gjorde därmed Caroline Hedwall, Anna Nordqvist och Maja Stark sällskap som segrare på den touren de senaste två åren.

För att inte nämna det stora affischnamnet Linn Grant.

Killarna har de senaste dagarna inte velat vara sämre då det efter Porsche Open stod klart att Simon Forsström kvalat in till US Open efter att ha varit en av två spelare som presterat bäst under de senaste fyra tävlingarna på DP World Tour (som bara är ett av alla typiskt komplicerade golfsätt att kvala in till en tävling).

Under måndagen spelades sedan hela tio finalkval i Nordamerika. Vincent Norrman och David Nyfjäll tog vara på chansen och spelade sig in i tävlingen.

Eftersom Alex Norén och Jens Dantorp var klara sedan tidigare har vi nu hela fem blågula herrar i tävlingen på Los Angeles Country Club.

Jag kan faktiskt inte minnas senast det hände. Men det lär ha med ett gäng 70-talister att göra.

Och minst lika många svenskor kommer vi ha när det är dags för damernas US Open på Pebble Beach.

En väldigt ljus framtid

Sverige skördar just nu framgång på väldigt bred front. Bredare än på många år, och även om världsrankingen i alla fall på herrsidan är aningen blygsam, så skulle det inte vara någon lögn att påstå att det var längesedan vi var så här bra och framtidsutsikterna var så här ljusa.

Vad som är extra kul är att nästan samtliga ovan nämnda namn trendar åt rätt håll och har framtiden för sig.

Hårt arbete och bra beslut ligger bakom framgångarna.

Fortsätter de på den inslagna vägen har vi ett gäng riktigt roliga år framför oss.

Just ja. På tal om att göra rätt saker. De här spelarna har också väldigt mycket att tacka nationella tävlingstrappor och internationella tävlingar på hemmaplan som exempelvis Scandinavian Mixed, både för chansen att mäta sig mot internationellt motstånd och för motivationen det en gång i tiden gav dem att se sina idoler på nära håll.

Det är ett ekosystem som är vackert att bevittna.

