Rose Zhang vann i debuten – hyllas av Tiger Woods

Rose Zhang fick en sensationell start på proffslivet och vann i LPGA Tour-debuten.

Efteråt hyllades en Stanford Cardinal av en annan.

– Otroliga veckor för Rose Zhang, som försvarade sin titel i universitetsmästerskapen innan hon vann i sin proffsdebut. Heja Cardinal! skriver Woods på Twitter.

En sensationell seger. ADAM HUNGER / AP TT NYHETSBYRÅN

Rose Zhang var spelaren som bland annat gjorde livet surt för Sveriges Ingrid Lundqvist, som under många av collegeåren i USA rankats som tvåa just bakom Zhang. Faktum är att Zhang på universitetsnivå var den mest framgångsrika golfaren någonsin, och kanske kom det därför inte heller som någon överraskning att hon även skulle skörda framgång som proffs. Men att hon skulle vinna i debuten på LPGA-touren, det är ändå sensationellt. För det har inte hänt på 72 år. Tweeten från Woods, som också studerat på Stanford, var med andra ord minst sagt välförtjänt för Zhang som på vägen mot segern i Mizuho Americas Open besegrade Jennifer Kupcho i särspel.

– Oh! Tiger Woods… My gosh! Det är otroligt att han håller koll på mig, utbrast Zhang efter att hon informerats om Tigers tweet.