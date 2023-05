Framtidens stjärnor testar vingarna i Helsingborg

På torsdagen gör Helsingborg Open comeback på damernas Europatourkalender.

En ny lovande svensk generation tjejer väntas presentera sig.

– Jag skulle bli förvånad om inte någon av dem slutar bland de 10-20 bästa, säger landslagcoachen Fredrik Wetterstrand.

Meja Örtengren är en av många svenskor som spås en lysande framtid. Hon har redan en seger på undertouren LETAS då hon vann PGA Championship i fjol.

Linn Grant och Maja Stark har redan etablerat sig i världseliten. I veckan peggar nästa generation upp i Helsingborg Open, en tävling som gör comeback på Europatourkalendern för första gången sedan 2015 och därmed ersätter Skaftö Open.

På startlinjen står bland andra Meja Örtegren, Kajsa Arwefjäll, Andrea Lignell, Louise Rydqvist och Amanda Linnér. Alla har på ett eller annat sätt varit del av den svenska landslagssatsningen.

– När vi delar ut våra wildcards så ser vi främst till vilka som har störst behov, och som kan lära sig mest av en sådan här erfarenhet. Då var det alldeles givet Meja och Andrea som aldrig spelat på Europatouren skulle ha en plats. Vi ser också till vilka som är nära en övergång till proffslivet, och kanske går sista året på college, säger landslagscoachen Fredrik Wetterstrand innan han förklarar varför en av de mest namnkunniga spelarna, Ingrid Lindblad, inte är med.

– Hon har väldigt mycket tävlingar just nu och har dessutom även gjort bra i från sig i tävlingar som är större, exempelvis US Open. Därmed blir hennes behov spela är väldigt lågt. Hon kommer att spela Scandinavian Mixed istället.

Framtidens stjärnor testar vingarna

Vad betyder det för spelarna som är med att vi har en mindre svensk LET-tävling som Helsingborg Open?

– Dels så betyder det att man får chans att stämma av sitt nuläge mot den kategorin man kommer möta om något år. Den avstämningen väldigt värdefull. Det har vi sett på de lite äldre tjejerna, som fått en inblick i framtiden, både svårighet på banorna och skicklighetsnivå på motståndet. Detta berättade för dem vad de behövde träna på och de var redo. Det finns också ett extremt stort värde för de yngre som inte spelar, men som åker dit och tittar, i form av motivation.

Hur bra är den här generationen just nu?

– Jag skulle bli förvånad om inte någon av dem är topp 10 eller 20.

Förbundet vill stärka damgolfen

Det har gått fyra år sedan Helsingborgs stad uppvaktade Svenska Golfförbundet för att åter få arrangera en Europatourtävling för damer. Nu har planer blivit verklighet.

– Man kan säga att vi försöker hålla fart på en Europatourtävling för damer varje år. Det är alltid ett engagemang mellan olika parter. Skaftö har ett lokalt engagemang men vi har ändå funnits med i bakgrunden. Nu har vi gjort en deal med Europatouren att förbundet tar ansvar för tävlingen 2023 och 2024 för att säkerställa att det spelas en LET-tävling i Sverige, har förbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson tidigare berättat för Svensk Golf.

Tävlingen är en del i förbundets jämställdhetsarbete, och man har bland annat uttalat att man vill ha två tjejer rankade topp 100 i världen och ha svenska spelare med i det europeiska Solheim Cup-laget. Det är en typ av synlighet man hoppas ska öka intresset och förhoppningsvis på sikt få fler kvinnor att spela golf.

Kvinnor utgör i dag knappt 30 procent av de svenska golfarna.

Två olika vägar till toppen

Vägen till världstoppen har under de senaste årtiondena via de amerikanska tourerna men allt eftersom Europatouren återfått sin styrka har en annan väg åter öppnats upp, och vi ser nu hur exempelvis Maja Stark och Linn Grant via segrar på Europatouren blivit självklara pjäser i det lag som ska möta USA i höst.

– Vi har tagit beslut om att vi ska jobba så likvärdigt som möjligt med damer och herrar och tillse att damerna också får sina möjligheter. I Helsingborg har vi en golfklubb som vill, en region som vill och en kommun som vill, säger Gunnar Håkansson.

Så vägen är öppen, både via Europa och USA. Frågan är vilken framtidsnamnen tar.

