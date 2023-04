Stark och Ström avancerar i majorn: ”Kan fortfarande vinna”

Maja Stark och Linnea Ström gjorde båda bra ifrån sig under fredagens spel av Chevron Championship.

Och trots att det är en bit till toppen lever drömmarna om en svensk majorseger.

– Absolut! säger Maja Stark.

Stark gick fredagens runda på två slag under par och är ett under totalt, medan Ström är ett slag före.

Leder gör Sydkoreas A Lim Kim på åtta under.

– Jag tänker fortfarande att det går att vinna. Det är en svår bana och de som leder har inte sprungit iväg, utan har snarare stannat av lite. Chansen finns fortfarande, absolut! säger Stark.

Ström: ”Är i en bra position”

Linnea Ström var i förra veckans genrep bara ett slag från särspel och har fortsatt att imponera på The Woodlands i Texas, där Chevron Championship spelas för första gången.

– Räknar man in den första dagen så var jag fyra över par efter tre hål, så jag är väldigt stolt över hur jag kämpat och tagit mig tillbaka in i tävlingen. Jag är i en bra position inför helgens avgörande.

– Jag sa i början av veckan att jag hoppades komma topp 10 och jag är i en bra position för att lyckas med det, samtidigt vill man alltid vinna.

