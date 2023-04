Det var som upplagt för något helt annat.

Brooks Koepka, alfahannen av alla alfahannar, ledde med fyra slag och skulle buffla sig till sin femte och LIV-golfens första majortitel.

Då gav Jon Rahm honom en dos av Koepkas egen medicin.

Ett segervrål som heter duga.

När vi gick och lade oss för att sova och ladda upp inför en maratonlång Masterssöndag lät de fyra slagen mycket.

Att Jon Rahm hade en halvlång birdieputt och Brooks Koepka en hellång parputt var lätt att glömma.

Rahm sänkte sin birdieputt. Koepka missade sin parputt. Fyra slag förvandlades till två. Momentum svängde och Rahms putter var så het att den gick att stryka skjortor med.

Kanske var det känslan av att vara jagad som fick Brooks att skicka ut sitt utslag i skogen på tian.

Oavsett var det en signal om vad som komma skulle.

26 hål återstod.

Ett annorlunda Masters – borde ha passat Koepka

Ett vårigt och blomstrande Masters hade under veckan förvandlats till något som mer påminde mer om ett överlevnadstest som US Open.

Därför var det föga överraskande att den kanske hårdaste av dem alla inför söndagen var i pole position.

Brooks Koepka har två US Open-titlar under bältet och har kommit bland de fyra första ytterligare tre gånger. Han har dessutom vunnit två PGA-mästerskap på banor som i mångt och mycket drivs av marodörerna (som gillar att utsätta spelarna för tuffast möjliga utmaning) på det amerikanska golfförbundets tävlingskommitté.

Bulldozer-Brooks var med andra ord som klippt och skuren för uppgiften.

Redan inför tävlingen talade Brooks om hur han var här för att ticka i ännu en box på sin väg mot en Career Grand Slam. Han var frisk, stark glödhet, och hade när söndagens spel inleddes inte gjort en bogey på 29 hål.

Vem kunde egentligen stoppa honom?

Rahm snodde alfahannerollen

Därför var det förvånande att han missade slag till höger och vänster, och i skarpa lägen brände puttar på löpande band.

Var den råaste av dem alla skärrad av stundens allvar? Hade Jon Rahm gett bulldozer-Brooks en dos av hans eget majorrecept.

För det var en alfa-fight där Rahm körde över sin motståndare med just kaxig bulldozer-stil.

Rahm lät Koepka vänta på första tee, gick sedan hela tiden före honom från utslagsplatser och greener, och ställde sig inte sällan på platser så att Brooks var tvungen att gå runt honom.

Gamla mästrande knep för att få motståndaren ur balans.

Kanske inbillar jag mig. Vad det än var så funkade det.

Kunde blivit dunderseger för LIV

När man blickar på ledartavlan hittar vi Phil Mickelson, Brooks Koepka och Patrick Reed bland de fem bästa.

Med en seger så kunde symboliken blivit än mer talande.

LIV-spelarna levererade och visar att de, trots att de spelar tredagarstävlingar med små startfält och garanterade prispengar, fortsatt är konkurrenskraftiga.

Det är en fjäder i hatten till saudisatsningen och en spark i baken på PGA-tourens stjärnor. Inte minst eftersom både Justin Thomas och Rory McIlroy missade kvalgränsen

Modeordet paradigmskifte passar väl

Ordet paradigmskifte används nästan plågsamt ofta. Men ordet passar väl in på den utveckling vi sett inom golfen de senaste åren. Eller egentligen sedan Tiger slog igenom i slutet på 90-talet.

Sedan Phil Mickelson vann PGA-mästerskapen 2021 har samtliga majorvinnare varit yngre än 30 år.

Att vinnarna blir yngre är givetvis en naturlig utveckling i ett spel där spelarna blir mer atletiska och allt mer fokus läggs på styrka och längd.

Mental styrka som definierar en mästare

Jon Rahm inledde Masters katastrofalt. Alla som spelat golf vet vilka grillor en treputt kan sätta i skallen. Tänkt då att putta fyra gånger på första hålet.

I torsdags gick Rahm nio under par från det andra hålet och in efter att ha gjort just det.

Under fredagen var Jon Rahm en av de som drabbades hårdast av ovädret, och lördagen var ”ett rent helvete” för samtliga spelare. Ovanpå det ställdes han på söndagen mot en av det senaste decenniets bästa golfare.

Det går inte att säga annat än att Jon Rahm är väl värd en grön kavaj och att han längs med vägen visade den fysiska och mentala styrka som definierar en mästare.

Otroligt imponerande!

