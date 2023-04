Han är succéamatören som ligger tvåa i Masters.

Men Sam Bennetts berättelse berör publiken på ett djupare plan.

– Pappa hade tyckt det var coolt att det går så bra, men framförallt hade han varit stolt över människan jag blivit, säger Bennett.

Sam Bennetts livsberättelse är dagens stora samtalsämne i Augusta. REUTERS

AUGUSTA. I de stora folkmassorna går mamma, bror och en uppsjö vänner. Hemma på rummet väntar läxorna.

– Jag oroar mig inte mycket för skolan nu. Jag har klarat den svåra biten, klarat kvalgränsen, och nu är det dags att gå ut och njuta. Därför tror jag inte jag kommer vara alltför nervös, säger Sam Bennett som halvvägs in i Masters jagar ledande fyrfaldige majorvinnaren Brooks Koepka.

Varför tror du att du kan jaga ikapp och besegra honom?

– Jag vet att min golf är bra nog när mitt spel spelar på topp.

”Många som inspirerats av min berättelse”

När han skriver på scorekortet efter den andra rundan ligger han ensam på andra plats. Vi får gå tillbaka till 1956, då Ken Venturi slutade tvåa, för att hitta en amatör som gjort så bra ifrån sig.

– Jag finns på sociala medier, men har fått stänga av mina notifikationer.

– Många har hört av sig och berättat hur jag inspirerat dem med min livsberättelse. Det har pratats mycket om den. Det är en fin story. Men samtidigt vill jag gärna prata golf. Jag är mer än vad som hänt mig.

Vad som hänt Sam Bennet är att han förlorat sin far Mark. En person som betytt mycket för honom. Men på sätt och vis är Mark alltid med honom. På underarmen har Sam nämligen en tatuering där det står ”don’t wait to do something”.

LÄS MER: Här hittar du allt om Masters

”De orden driver mig framåt”

Det var en eftermiddag 2020, sju år efter att pappa Mark diagnostiserats med Alzheimers som han, på numera sedvanligt vis, lite vilset strosade runt i sitt hem.

Men så vände sig 52-åringen abrupt om till sin son och uttryckte bestämt de fem orden. Sam häpnade. Pappans sinne hade den senaste tiden blivit allt dimmigare och bestämdheten i rösten var därför nästan överrumplande.

Sam Bennetts pappa hade varit stolt över sin son. REUTERS

Sams mamma Stacy hade vid det här laget varit gift med Mark i 27 år. Nu grep hon tag i penna och papper och placerade honom vid köksbordet. Det tog Mark 15 minuter att skriva ned frasen och signera med ”Pops”.

”Han hade varit stolt över människan jag blivit”

Sam förevigade orden med en tatuering på sin underarm. 2021 avled Mark.

– Jag kan se det varje gång jag greppar en golfklubba. Orden driver mig framåt. Jag har använt det för att hålla mitt fokus.

Vad skulle din pappa säga om han såg dig i toppen av Masterstävlingen?

– Han har aldrig brytt sig om golfresultat så länge som han vet att jag gjorde rätt sak och behandlar folk på rätt sätt, som en gentleman. Han hade tyckt det var coolt att det gått så bra, men framförallt hade han varit stolt över människan jag blivit.

Hur ser du på resten av tävlingen?

– Bästa amatör… Nej, det finns en riktig tävling jag kan vinna.

