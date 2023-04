Här är Augusta Nationals mest kända medlemmar

De är en av världens mest prestigefulla och inflytelserika golfklubbar.

Varje år arrangerar de Masterstävlingen.

Men vilka är egentligen medlemmarna?

Mytomspunna medlemmar blickar ut från terassen på det nästan lika mytomspunna klubbhuset. REUTERS

AUGUSTA. Augusta National grundades 1932 av Bobby Jones och affärsmannen Clifford Roberts.

Då talar vi om en tid då rasismen och segregationen var påtaglig i den amerikanska södern.

Samtliga medlemmar var vita och mörkhyade fick i bästa fall jobba med att bära deras klubbor.

Ku Kux Klan protesterade mot utvecklingen

Men mycket har hänt sedan dess. Dock är det inte särskilt längesedan.

Påtryckningarna från omvärlden har med åren blivit allt hårdare och klubben började sakta men säkert anpassa sig till verkligheten. Det ledde till att Ku Klux Klan 2011 var på plats för att protestera till förmån för Augusta Nationals rätt att själva bestämma vilka medlemmar klubben vill ha.

Det var också ett år då det brakade loss med andra protestdemonstrationer. Martha Burk, som drog igång en kampanj för med kvinnors rätt till medlemsskap i Augusta National Golf Club, dök upp på tävlingen med sina ”systrar”. Men de skickades av ”trafiksäkerhetsskäl” bort från entrén till en lerig åker långt från Augustas centrum.

En åker som för övrigt ägdes av Augusta National.

Ansök inte om medlemskap!

Som tur är har klubbens demografi ändrats en del sedan 2011. Men inte proceduren för att komma med. Det går inte att ansöka. Gör du det så kommer du aldrig med utan skrivs snarare upp på en ”du är inte välkommen-lista”.

Istället gäller det att bli nominerad av en av de 300 rådande medlemmarna.

Flera kvinnor har nu valts in. En är USA:s Secretary of State Condoleezza Rice. Andra är Darla Moore, som ofta kallas “The Toughest Babe in Business”, Ginni Rometty och Ana Patricia Botín. Ana blev första spanjorska att komma med i klubben.

Långt tidigare, 1990, tog klubben in sin första mörkhyade medlem. Det var nämligen då ordförande lät meddela att ”sju eller åtta nya medlemmar tas in, och en av dem är en svart gentleman”.

Så mycket betalar Payton Manning och de andra

Den generella gissningen är att det kostar någonstans mellan 40 000 och 200 000 dollar för att gå med, och att årsavgiften därefter ligger på 7 00 och 10 000 dollar.

Med amerikanska mått mätt är detta en relativt låg summa för en country club.

När man ser till vem medlemmarna är, så tjänar de så mycket att pengarna är ”peanuts” för dem.

Microsoft-grundaren Bill Gates är en av dem. Warren Buffet en annan. På medlemslistan hittar vi också direktörer från IBM, Bank of America, MillerCoors, American Express och General Electric.

Vi hittar också tidigare NFL-stjärnorna Peyton Manning och Lynn Swann samt den tidigare presidenten på amerikanska golfförbundet Diana Murphy.

