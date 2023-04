Hovland förklarar häcklade tröjan: ”Bättre än rosa brallor”

På ledartavlan återfinns hans namn längst upp.

Men på sociala medier häckades Viktor Hovland för tröjan han bar under den första rundan av Masters.

– Den är i alla fall bättre än de rosa brallorna jag hade i fjol, säger han.

Hovland och caddien Shay Knight tackar för gott dagsverke. Norrmannen delar ledningen med Spaniens Jon Rahm. REUTERS

AUGUSTA. Viktor Hovland leder Masters och kan bli Norges första vinnare av tävlingen. Men en stor del av den första speldagens eftersnack handlade om hans färgglada tröja.

J.Lindeberg grundades av Johan Lindeberg och bars under många av Jesper Parnevik, som under en tid var delägare.

De senaste åren har företaget allt starkare kommit tillbaka in på golfscenen och som en del i det har man bestämt sig för att sponsra Norges Viktor Hovland.

Företagets kläder sticker ut i det annars ganska konservativa golfmodet. Och på torsdagen väckte Hovlands pikétröja rejält med uppståndelse.

”Jag hade inget med det att göra!”

Under den efterföljande presskonferensen sa han så här om klädvalet:

– Jag hade inget med det att göra!

Jag bär bara vad de säger till mig. Den sticker helt klart ut lite grann, men den är i alla fall bättre än de rosa brallorna jag hade i fjol. Så vi gör framsteg, skrattade han.

”Man måste omfamna en sådan sak”

Mycket av eftersnacket handlade annars om nervositeten kring att spela tillsammans med idolen Tiger Woods.

– Det var som att hjärtat klättrade upp mot halsen när jag fick reda på det. Pulsen slog hårdare, men när jag lugnat mig insåg jag hur mycket jag såg framemot det. Man måste omfamna en sådan sak.

– Om man vill vinna Masters går det inte att vara rädd för att spela med Tiger.

Lyckades du sova?

– Ja, faktiskt. För jag kände att jag lagt ned mycket bra jobb och mitt spel har under en längre tid känts väldigt bra. Det är lättare att slappna av när man litar på vad man håller på med.

