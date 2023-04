KRÖNIKA: Därför är Masters en av golfvärldens mest älskade tävlingar

Våren är här och Masters kickstartar åter golfsäsongen.

Men varför älskar vi egentligen tävlingen i golfens paradis?

Martin Hardenberger är på plats i Augusta för åttonde gången. ChristerHoglund

AUGUSTA. Det har inte ens gått en vecka sedan trefaldige mästaren Gary Player sa till The Times att Augusta National om det inte vore för spelarna ”är som vilken annan golfbana i Georgia som helst”.

Han jämförde också golfens fyra majors och rankade Masterstävlingen under både British Open, US Open och PGA-mästerskapen.

Givetvis var det som att svära i kyrkan.

I en golfvärld som de senaste åren kantats av konflikt undrade många av oss ”hur orkar han?” och frågade oss hur han vågar ge sig på något som vi alla älskar.

Samtidigt visste vi nog alla att om orden yppats av någon mindre känd så hade sheriffen tillkallats och människan deporterats från Georgia med en one-way-ticket till någon väldigt avlägsen plats långt ifrån Augusta Nationals kritvita bunkar.

Det är väl inte heller rätt?

Hur olikt LIV är det egentligen?

Men nu är vi här. I den amerikanska södern. Med den rasistiska historien (som inte är helt olik den saudiska) och allt det tillrättalagda. På en bana vars design skapats av två genier vid namn Bobby Jones och Allister Mackenzie och som förädlats år efter år.

Men också av två utbrytare. För det var när Augusta nekades arrangera US Open som Bobby Jones och klubbens ordförande Clifford Roberts själv skapade en tävling dit de största stjärnorna bjöds in. Visst är det en rebellisk berättelse som inte är alltför olik den vi ser med LIV-golfen i dag?

LÄS MER: Här hittar du allt om Masters

Men trots att det utåt sett verkar som att tiden innanför grindarna står still förändras saker hela tiden på Augusta National. Senast det 13:e hålet – årets stora snackis – som utan att göra avkall på skönhet radikalt förlängts. Världens kanske konservativaste klubb ligger konstant strävar efter perfektion. I alla fall när det gäller golfbanan.

En bana som tvingar fram det bästa

Gary Player lär redan ha ångrat sina uttalanden, men låt mig förklara varför han är ute och turnerar. Augusta Nationals golfbana är inte bara en av världens vackraste, den är också komplett utifrån det perspektiv att den testar golfarens fulla arsenal. De platta lägena är lätt räknade och för att lyckas måste du kunna slå både högt och lågt, med mycket eller lite spin och dessutom kunna forma bollen både från höger till vänster och från vänster till höger.

Det är också en bana som ställer otroliga krav på spelstrategi och tålamod.

Det är oerhört svårt att jaga ikapp en ledning. För när du i din jakt på birdies blir girig är det lätt att missarna hamnar på fel ställen, och då väntar otroligt svåra, och på gränsen till omöjliga närspelsslag.

Med andra ord; det är svårt.

Och svårt innebär att det krävs något väldigt speciellt för att vinna. Något minnesvärt.

På tal om närspelsslag. Under tisdagen fick jag chansen att följa Tiger Woods träningspass på nära håll. Hela tiden varierade han sina slag, med mycket eller lite skruv, högt eller lågt. Det blev väldigt uppenbart att tidernas enligt mig bäste fortfarande kan, och att han fortfarande besitter kreativiteten som krävs.

Lika smärtsamt uppenbart var det att se hur stora besvär han hade bara att ta sig upp ur en bunker. Det är svårt att se hans kropp orka fyra dagar.

Så kan Tiger vinna årets Masters? Ja. Är det sannolikt? Verkligen inte.

Under presskonferensen dryga halvtimmen tidigare talade han öppet om att han ”inte vet hur många Masters till det blir”.

När en kille som alltid spelat för att vinna säger så. Då vet man att slutet är nära.

LÄS MER: Så är det att spela Augusta National

Igenkänning den viktigaste faktorn

Med 88 spelare i startfältet har Masters med råge majorgolfens minsta startfält. Till detta ska också tilläggas att många av de 88 är tidigare vinnare – exemplevis semipensionärer som Fred Couples, Sandy Lyle och Bernhard Langer – som bjudits in att vara med. Med handen på hjärtat är det kanske inte mer än ett 40-tal spelare som verkligen gör upp om segern. Om ens det.

Så ur ett sportsligt perspektiv går det att förstå Players majorranking.

Men tävlingens svaghet har också blivit dens styrka.

För den största källan till kärleken som finns för Masters är igenkänningen. Tävlingen är för många startskottet på våren och på golfsäsongen.

Vi talar också om den enda majortävlingen då vi återvänder till samma plats varje år. Där vi möter värmen, det gröna gräset och ser azaleor, magnolior och forsythior slå ut.

Vi får en inblick i paradiset.

Varje år återvänder vi till samma bana, samma greener, samma bunkrar och samma golfhål. Av detta golfparadis tror sig tittarna känna till minsta lilla lutning, grässtrå och sandkorn, vilket gör att slag och prestationer blir lättare att komma ihåg än någon annanstans.

Kulissen är satt, och berättelserna etsar sig fast. Thats how legends are made…

Genom berättelser. Så har vi hållit på sedan Vikingatiden.

Garantin: En stjärna kommer vinna igen

En del finns så klart också i vem som vinner.

Med ett litet startfält, som är begränsat till de 50 bästa på världsrankingen och några föredettingar har man redan på förhand säkerställt att någon av de redan etablerade vinner (också detta lite som LIV).

Någon som redan bär på ett narrativ.

I år faller min gissning på en av de tre främsta på världsrankingen. Under vintern har Scottie Scheffler, Jon Rahm och Rory McIlroy levererat i en liga för sig och skapat ett ganska stort hack till nummer fyra på rankingen.

Lite extra slår kanske hjärtat för Rory McIlroy som dundersatsar på att i år fullborda sin Career Grand Slam. De senaste två veckorna har han spelat 81 hål på Augusta National. Han har också bytt tillbaka till den Scotty Cameron-putter han för snart 20 år sedan slog igenom med och säger sig på inrådan av idrottspsykologen Bob Rotella nu gå mer på den junioraktiga instinkt som säkrat fyra majors men som han inte använt sig av sedan 2014.

På tisdagens presskonferens lät avslappnad och jag tror också att hans fina avslut och andraplats i fjol gör att han kommer starkare in i tävlingen än på många år.

– Jag har alla ingredienser för att laga pajen. Jag måste bara blanda dem på rätt sätt och sätta ungen på rätt värme. Sedan ska jag bara låta det ske.

Man måste hoppas att Rorys paj är klar på söndag.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger