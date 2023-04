Tiger om ikoniska slaget: ”Hur kunde jag slå bollen dit?”

På sin väg mot segern 2005 slog Tiger Woods ett av de mest klassiska slagen golfvärlden skådat.

Inför årets upplaga av Masterstävlingen berättar han om chippen som aldrig borde ha behövts.

– Jag förstår inte hur jag kunde slå dit bollen till en början, säger han.

Ett glädjevrål många kommer ihåg. Ap

Året är 2005. Tiger Woods gör upp om segern med Chris DiMarco. Woods kommer i kapp och passerar DiMarco under den tredje rundan, men inleder finalvarvet vacklande och inför det 16 hålet är ledningen nere på ett slag.

På par trean missar Woods sitt utslag grovt till vänster och ställs inför ett riktigt tufft närspelsslag. Han siktar sex meter till vänster om hålet och låter greenens konturer föra bollen mot pinnen.

Bollen ser först ut att stanna, och Nike-loggan ligger nästan helt stilla, innan man till slut ser den trilla över koppkanten.

Kommenteringen i amerikansk TV blev senare en reklamklassiker.

Verne Lundquist:

”Well… here it comes… Oh, my goodness… OH, WOW! In your life have you seen anything like that!?”

”Den chippen finns inte längre”

Woods påmindes om slaget vid en presskonferens inför årets tävling.

Men det är inte så att han tar med sig sin son Charlie eller någon av sina vänner för att återskapa slaget när han träningsspelar på Augusta National.

– Den chippen finns inte längre. De har designat om greenen sedan dess och slaget kan inte slås på samma sätt. Bortre änden är omgjord för att möjliggöra ytterligare en flaggplacering.

Vad tänker du när du ser slaget, som ju blivit ett av de mest ikoniska?

– Jag förstår först och främst inte hur jag lyckades slå den dit. Sedan är det så klart läckert när man ser chippen gå i, riktigt coolt!

– Men att slå en järnåtta så snett. Det är inte bra…

Att bollen gick i hål betydde birdie och den skulle så småningom hjälpa Tiger nå det särspel där han så småningom besegrade DiMarco.

