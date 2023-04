Norman vill se LIV-golfarna fira på Augusta: ”Golfens Super Bowl”

LIV-golfararna kommer fira tillsammans på Augusta Nationals 18:e green om någon av dem vinner årets första major.

Det säger den saudifinansierade tourens chef Greg Norman bara dagar inför Masterstävlingen.

Greg Normans drömscenario är uppenbart: LIV-seger på söndag.

AUGUSTA. Konflikt har präglat de senaste två åren inom proffsgolfen. Detta sedan den saudi-finansierade LIV-touren offentliggjordes och kriget med PGA-touren inleddes.

”Får gåshud bara jag tänker på det”

Till årets första major, Masterstävlingen på Augusta National, kommer 18 LIV-golfare.

Och de kommer till Georgia med en lagkänsla, menar Greg Norman när han intervjuas av NewsCorp.

– Alla pratar om det. Vi kommer att ha 18 spelare där och om en av dem, oavsett vem, vinner så kommer de alla att vara där på 18:e green

– Jag får gåshud bara jag tänker på det. När du går upp för 18:e fairway, din caddie kramar om dig och du ser din fru eller dina föräldrar… Nu kommer det vara ytterligare 17 kompisar där. Detta är vad killarna pratar om.

Sex av de 18 spelarna är tidigare Mastersvinnare. En av dem, Cam Smith, vann både The Players och British Open i fjol. Givetvis är han en av de stora favoriterna.

Det var så sent som i december, fem dagar innan julafton, som Augusta Nationals ordförande Fred Ridley via ett pressmeddelande offentliggjorde att LIV-spelarna skulle få ställa upp i tävlingen.

– Tyvärr har utvecklingen skapat en spricka i den professionella herrgolfen genom att förgöra grunderna som utlades av de som skapade spelet.

– Men även om vi är besvikna över utvecklingen så ligger vårt fokus på att sammanföra världens bästa golfspelare, löd Ridleys citat i texten.

Jämför Masters med Super Bowl

Med detta i bakhuvudet menar Norman nu att Masters, och övriga majors, tack vare beslutet kan ses som golfens Super Bowl.

– Jag vill gratulera Masters till beslutet. För nu har de faktiskt det bästa startfältet och kan se sig som golfens Super Bowl.

– Om jag vore dem hade jag velat se Dustin Johnson, Brooks Koepka eller Cam Smith göra upp med Rory McIlroy eller Jon Rahm på söndag. Det hade lett till helt otroliga TV-siffror.

Norman inte inbjuden: ”lustigt nog”

Noterbart är dock att Greg Norman själv inte kommer att befinna sig i Augusta under Masterstävlingen då han inte bjudits in av klubben.

– Det är lite lustigt att jag inte blivit inbjuden eftersom jag är en tidigare majorvinnare och jag alltid bjudits in tidigare. De skickade bara en biljett i fjol och inget alls i år.

– Jag är besviken, men kommer ändå att titta på tävlingen.

