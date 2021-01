Blm-aktivisten och tennisstjärnan är Louis Vuittons nya ansikte

I dagarna avslöjade Louis Vuittons sitt nya ansikte – 23-åriga japanska tennisstjärnan Naomi Osaka. Det trefaldiga grand slam–vinnaren kommer medverka på lyxmärkets kända vårkampanj 2021, skriver CNN.

Tennisstjärnan berättar själv på Instagram om sin relation till märket, samtidigt som hon postar en av de färgglada bilderna från den kommande kampanjen.

”Wow, detta är så galet. Jag känner mig hedrad att vara Louis Vuittons nya ambassadör”, skriver hon och fortsätter:

”En rolig grej: Jag köpte en LV-väska till min mamma när jag var 16 som en födelsedagspresent och sen dess har det blivit som en rolig tradition. Kan vi kalla det att cirkeln är slutet nu? Ja”.

Engagerade sig under Blm-protesterna

Under US Open stöttade Osaka, som har haitisk och japansk härkomst, black lives matter-protesterna som började förra sommaren. Under hennes sju matcher i 2020-turneringen hade hon ansiktsmasker som visade namnet personer som mördats på grund av polis- eller rasistiska våldet i USA. Hon bar annat en mask med Breonna Taylors namn.

Under turneringen berättade hon för medierna:

– Jag är medveten om att tennis ses över hela världen, och kanske finns det någon som inte känner till Breonna Taylors historia. Kanske kommer de att söka upp det eller något.

