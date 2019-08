George Scott är en av Sveriges bästa boxare. Ser man tillbaka på hans karriär har han bland annat ett OS-silver och 41 vinster (varav 17 på knockout) på 46 proffsboxningsmatcher, samt att han den 7 oktober 1995 blev världsmästare i lättvikt och försvarade titeln fyra gånger.

Han la handskarna på hyllan 2001 och numera tar han helt andra fajter.

En fråga som är väldigt viktig för honom är ungdomarna som han arbetar med, på sitt jobb med Sis.

– Bland det viktigaste som finns är att kunna rädda dem, om vi kan rädda ett barn så har vi kommit någonstans. Det är så att hälften av de här ungdomarna kommer ingenstans, de hamnar i fängelse. Vårt jobb är, om vi kan lyckas med en eller två vet vi att vi är på god väg, det vill jag säga.

Under måndagen samlades George Scott tillsammans med 15-20 andra anställda och före detta anställda på Sis utanför Sis huvudkontor i Stockholm. Mellan 12 och 16 hade de fått tillstånd att demonstrera.

– Den här frågan betyder väldigt mycket, säger han.

”Går ut över ungdomarna”

Anledningen till demonstrationen är först att Sis har valt att lägga ner ett av ungdomshemmen, den i Lövsta, för några månader sedan.

De har redan demonstrerat för en och en halv månad sedan, där 40-50 personer var en del av det. I dag var det 25 stycken som var på plats.

– Det här går ut på ungdomarna. Många föräldrar har hört av sig och tyckt att det är för jävligt och vi har fått lov att flytta ungdomarna väldigt hastigt. Eftersom att det inte finns plats för många unga killar så ibland hamnar de med lite äldre pojkar, det är inte bra, säger George Scott.

Han fortsätter:

– Det är mycket därför vi är här, de har stängt en hel avdelning med ungefär 90 st personal och just det med ungdomar som råkar riktigt illa ut. Ledningen har varit största skämtet, man har inte sett igenom allt utan bara stängt igen utan någon större vetskap. De har stängt det bara för att de inte vet hur de ska ta hand om det. Och de har inte lyssnat på personalen, hur vi ska samarbeta.

Vad har ni fått för stöd av andra?

– Det här handlar om hela Sis överhuvudtaget, det är 5000 människor runtom i olika avdelningar. Många behandlas fel, många får inte rätt bemötande och man tar in nästan vad som helst, man tar inte in utbildade. När det inte finns utbildade, det är kris, då tar man in nästan vad som helst. Det är det som oroar oss. Det kommer in fel folk inom Sis, då händer det ganska hemska saker som våldtäkt, misshandel... det är mycket saker som blir fel för att folk inte kan sitt jobb.

”Vi vill ha en förändring”

En annan av demonstrant är Robert Michel, som är talesperson för gruppen, och har lång erfarenhet av arbete i Sis som både behandlingsassistent och administrativt i ledningsgrupper.

Vad vill ni få fram i det här?

–Vi vill ha en förändring, framför allt från ledningen och styrelsens sida. Vårt mål är att få en förändring, men arbetsmiljön och personalfrågorna är också väldigt viktiga. Det har funnits en 20-24% sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa på vårt ställe. Om du frågar mig är det ett av de svåraste jobben man har, det är de trasigaste ungdomar och barn om vi jobbar med.

– Det har varit jättetufft, men att det finns en så pass bra och god kompetens. Nu har över hälften sagt upp sig och bytt jobb, blivit omplacerade resten. Det är allt möjligt från hur rekryteringen, hur ledningen tycker vi har misskött hela sammanhanget här. Det gäller inte bara vår institution, det ser generellt ut. Jag vet att jag pratar för de flesta institutionerna i landet att det en väldigt tuff miljö.

SportExpressen har varit i kontakt med Sis pressansvariga Stefan Hell Fröding som bemöter demonstrationen:

– Generaldirektören träffade demonstranterna när de var här och det är viktigt att alla får komma till tals när det sker stora förändringar i myndigheten och det välkomnar vi, säger Sis pressansvariga Stefan Hell Fröding.