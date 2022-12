Enligt uppgifter till CNN ingår Brittney Griner i ett fångbyte där den ryske vapenhandlaren Viktor But, även kallad ”dödens köpman” lämnas ut till Ryssland.

Basketstjärnan har suttit i ryska arbetsläger efter att ha dömts till nio års fängelse för innehav av cannabisolja som hittades i hennes bagage när hon reste in i Ryssland i februari tidigare i år. Griner har hävdat att hon inte visste att oljan var olaglig och att hon fått den utskriven av en läkare.

Bytet med ”dödens köpman”

Att det var just Viktor But som ingick i fångväxlingen var något som spekulerats om vid flera tillfällen under de månader som Griner suttit frihetsberövad. But greps 2008 i Thailand av amerikansk narkotikapolis som jagat honom under lång tid. Smeknamnet ”dödens köpman” kommer sig från att han gjort sin förmögenhet på att sälja vapen från forna Sovjetunionen. Han har bland annat sålt vapen till krigsdrabbade länder som Liberia och Sierra Leone, men också till terroristgruppen Al Qaida.

I dagens fångväxling ingick inte amerikanen Paul Whelan, som USA menar har fängslats på falska grunder, rapporterar CNN.

