Den amerikanska basketstjärnan Brittney Griner erkände sig skyldig till anklagelserna om narkotikabrott i rysk domstol.

Rättegången väntas få ett slut i början av augusti, men bakom kulisserna arbetar USA och Ryssland för att komma fram till en överenskommelse.

Enligt flera uppgifter, däribland från ryskstatliga nyhetsbyrån Tass, vill Ryssland göra ett utbyte där USA släpper vapenhandlaren Viktor But.

But – även kallad ”Dödens köpman” – var länge jagad av USA och greps i Thailand 2008 efter att ett par amerikanska narkotikapoliser utgett sig för att vara vapenköpare från colombianska Farc-gerillan.

Experten: ”Han är en skummis”

55-årige But, född och uppvuxen i Tadzjikistan, gjorde en förmögenhet på att sälja vapen från forna Sovjetunionen.

– För oss i väst verkar han vara en skummis. Det är en riktig brottsling som har tjänat pengar på alla möjliga konflikter, och på ett mycket tveksamt sätt, säger Jan Hallenberg, expert på USA:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Bland Buts köpare fanns krigsdrabbade länder som Liberia, Sierra Leone och terroristgruppen Al Qaida. But nekade till alla anklagelser, men dömdes senare till 25 års fängelse.

Ända sedan gripandet har ett fritagande av But varit högst angeläget för Vladimir Putins styre – men det finns inget tydligt svar på varför.

– Ryssland använder ju ibland sådana här personer i olika, väldigt oklara, syften, säger Hallenberg.

President Biden hårt pressad

New York Times skriver att det krävs en övertalning för att Joe Biden ska bli beredd att släppa But. Samtidigt har Griners fall engagerat hela världen och presidentens just nu låga opinionssiffror kan tvinga honom att gå med på Rysslands krav.

– But är egentligen värd upp till tio stycken Brittney Griners. Han är en politiskt mycket tyngre person än vad hon är, därför är det svårt att likställa dem med varandra. Men Biden är väldigt politiskt svag inför mellanårsvalet, så det här är en deal som kan knytas för ”the public opinion”.

Hallenberg ser också ett alternativ där USA även får ut Paul Whelan, en före detta marinsoldat som suttit fängslad i Ryssland sedan 2018.

– De anser att han också är oskyldigt dömd. Det är möjligt att Biden söker en dubbel lösning.

