Sverige föll klart mot regerande mästarna

Spanien körde över Blågult under första halvlek och gick in i pausvilan med en ledning på 30 poäng (47–17), men svenskorna lyfte sig och putsade siffrorna under sista 20 minuterna. Segermarginalen landade slutligen på 21 poäng.

Sverige hade vind i ryggen efter den viktiga segern mot Slovakien (74–57) men någon skräll mot Spanien, rankade trea i världen, blev det inte.

Spanjorskorna var fokuserade och revanschsugna efter premiärförlusten mot Belarus och Sverige kunde inte stå emot stormen – redan efter första perioden stod det 21–9 till Spanien på hemmaplan i Valencia och överkörningen fortsatte under hela första halvlek.

Tvillingarna Frida och Elin Eldebrink spelade en nyckelroll i den första matchen, men Spanien hade gjort sin läxa och stängde av duon på ett effektivt sätt.

Sverige föll mot Spanien i basket-EM

I andra halvlek blev det något av en scenförändring och Sverige lyckades stänga igen bättre defensivt samtidigt som spelare som Frida Eldebrink, Ellen Nyström och Nathalie Fontaine blev farligare i offensiv riktning. Det gjorde att Sverige trots allt vann andra halvlek (38–29) och höll nere siffrorna.

Efter att Slovakien överraskande besegrat Belarus tidigare under fredagen har grupp A förvandlats till ett riktigt getingbo. Samtliga lag har vunnit och förlorat en match vardera och står på tre poäng. Gruppvinnaren går direkt till kvartsfinal, medan tvåan och trean får spela åttondelsfinal.

Den sista gruppspelsmatchen mot Belarus kan således bli avgörande för svensk del. Men även vid förlust har Blågult chans att ta sig vidare. Om Spanien samtidigt slår Slovakien plockar Sverige tredjeplatsen i kraft av bättre inbördes möten mot slovakiskorna.