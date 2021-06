”Skojar du – de kommer att ta hem hela skiten”

Den 34-åriga hiphopstjärnan målar upp tydliga scenarion från det kommande mästerskapet i låten ”Känslan”.

”Klacken flög upp från sina säten, coach kasta whiteboarden välte avbytarbänken. Kalis kasta vattenflaskan stenhårt ner i marken, känslan som får hela klacken att storma planen”.

– Jag är jättetaggad inför EM, säger Silvana Imam när SportExpressen når henne under en långfilmsinspelning i Oslo.

– Frågan är bara hur mycket jag hinner nu när jag ska göra den här filmen. Men jag kommer sitta i pauserna och scrolla fram matcherna.

– Det är så klart en stor ära att de ger mig den tilliten. Min första dröm när jag var liten var att bli WNBA-spelare. Jag är WNBA-spelaren som blev rappare, så det har alltid funnits med.

Silvana Imam om basketen

Imams basketintresse är väldokumenterat. Hon spelade själv för Järfälla under uppväxten i Jakobsberg (och ställdes bland annat mot de nuvarande landslagsstjärnorna Elin och Frida Eldebrink), har uppträtt i basketlinnen på scen och bjudit på dramatiska matcher i TV4:s ”Så mycket bättre”.

– Basketen höll mig fokuserad och borta från det jag inte skulle göra. Jag lärde mig om lagarbete och ansvar, det är en helt magisk period i mitt liv. Och så som jag jobbar med musik nu, jag delar upp mitt år i fyra perioder, som en basketmatch.

Omslaget till singeln ”Känslan” Foto: Lucas Eliasson: Picture Perfect Visua

”Känslan” saknar, till skillnad från andra typiska mästerskaplåtar, en allsångsvänlig refräng, utan baseras mer på ett 90-talsdoftande beat som för tankarna till Wu-Tang Clan eller De La Soul. I ett pressmeddelande refererar Silvana Imam själv till AND1-mixtapes, filmer med uppvisningsbasket från tidigt 2000-tal.

Hur tänkte du när du skulle göra låten?

– Det jag och min producent ”Nisj” ville göra var att ge svenskarna en riktig låt som får dem att gå in i matcherna och känna stolthet och att det här är Sverige. Sverige är så dåliga på att älska Sverige, förutom när det är landskamper. Vilket i och för sig är ganska bra, för jag tror ju inte på gränser och sådan skit. Men just i sportsammanhang är du stolt över ditt land, du kämpar och det är en helt annan känsla. Vi ville göra en låt som skrek allt annat än lagom och ge laget stolthet. Och att de ska komma in i matchen, kolla på sina motståndare och känna: ”Jag käkar er till frukost”.

Hur tror reaktionerna kommer se ut, med tanke på att den sticker ut lite för att vara en mästerskapslåt?

– Vill man ha någonting från Silvana Imam kan man inte förvänta sig något slätstruket. Jag gör allt från hjärtat, allt jag har gjort hittills har skrikit den här låten, det är samma anda.

”De kommer ta hem hela skiten”

I samband med låten släpps också en klädkollektion i samarbete med Adidas och det svenska basketbollförbundet.

”Överskottet från försäljningen ska i form av ett stipendium gå till utvalda som vill främja basket som inkluderande kraft”, står det i ett pressmeddelande.

Den 14 juni släpps låten – och tre dagar senare spelar Sverige sin första gruppspelsmatch i EM mot Slovakien.

”Känslan när hela svenska laget lyfter pokalen”, rappar Silvana Imam. Men utöver känslan, hur tror hon att det kommer gå för Eldebrink, Loyd, Zahui och de andra i mästerskapet?

– Va, skojar du? De kommer vinna och ta hem hela skiten, så klart. Det är drottningarna av Sverige, det finns bara ett lag.