I fjol missade Luleå SM-guldet.

Säsongen har gått ut på att jaga revansch för det missade guldet i fjol.

Inför fredagens fjärde SM-final mot Södertälje ledde Luleå matchserien med 2-1 och hade därmed chansen att säkra guldet.

Matchen började jämnt och lagen följdes åt i knappt två perioder då Luleå drog ifrån till en ledning med 39-32 samtidigt som Södertälje hade svårt att få i gång trepoängsskyttet.

I tredje och fjärde perioden fortsatte Luleå att dra ifrån och vann till slut med hela 87-68. Bland annat efter 19 poäng av Ellen Nyström.

Därmed säkrar Luleå sitt åttonde SM-guld på tio säsonger.

– Jag är så stolt över de här tjejerna. Vi har jobbat för det här i två år. Efter förra året känns det här så skönt. Jag är så stolt över alla, säger Ellen Nyström till SVT.

– Vi har folk som kommer in, tar returer, sätter trepoängare och lyfter nivån. Alla som kommer in kommer in med energi, fortsätter hon.

Nu väntar ett rejält guldfirande för Luleå. Men först ska man ta sig hem från Södertälje.

– Vi längtar efter att få komma hem till Luleå och våra fans. Men alla fans som var här var fantastiska också, säger Nyström.