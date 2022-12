Delar av en läktare i Hassan Moustafa-hallen rasade ihop under lördagens basketmatch mellan Al-Ahly and Ittihad of Alexandria.

Amerikanska CBS skriver att minst 27 personer skadades och att matchen fick avbrytas. Egyptens hälsodepartement meddelade senare att ingen av de 27 personer fick livshotande skador. De flesta bröt ett eller båda benen.

Kollapsen orsakades av högt ett tryck från Ittihad-supportrarna. .

I sociala medier spreds filmer på hur metallläktaren kollapsade i multiarenan, som är uppkallad efter Hassan Moustafa, chef för det internationella handbollsförbundet. Arenan byggdes till herr-VM i handboll 2021.