Kim Kardashian får hård kritik – efter skylten

Los Angeles Lakers besegrade regerande mästarna Golden State med 122–101 i den sjätte kvartsfinalsmatchen. Det innebär att Golden State för första gången sedan 2014 inte kommer att vara ett av lagen i NBA-finalen.

På plats under matchen befann sig Kim Kardashian tillsammans med sin dotter North West. De var där för att heja på Tristan Thompson, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt med Lakers och som även är pappa till Norths kusiner.

För att visa sitt stöd höll Kim Kardahsian under matchen upp en hemmagjord skylt där hon skrivit ”Tristan Thompson” i gult och lila, Lakers lagfärger.

Kritik mot Kim Kardashian

Bilderna på Kardashian spreds snabbt på sociala medier där de väckte stor ilska, något som bland annat The New York Post och spanska AS rapporterat om.

Bakgrunden till detta är den stormiga relationen mellan Thompson och Kardashians syster, Khloé Kardashian. Paret har två barn tillsammans, fyraåriga True och ettåriga Tatum Robert.

Thompson har dock blivit ertappad med att vara otrogen mot Kardashian flertalet gånger, däribland både när de väntade sin dotter och nu senast inför födelsen av deras son.

Khloé Kardashian svarar nu efter bilderna

Bilderna från basketmatchen startade nya rykten om att Khloé Kardashian och Thompson är tillsammans igen – något som 32-åringen nu själv dementerar.

”Många fastnar i att tro på lögner bara för att det passar in i vad de själva vill tro på. Ha det så roligt...”, skriver Kardashian enligt People.

Hon menar att hennes syster enbart var där för att stötta Thompson, och att det hela inte betydde mer än så.

”Några saker är så enkla som de verkar. En familjemedlem som stöttar en annan familjemedlem SPECIELLT under en tuff tid.”