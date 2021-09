Jordan hyr lyxyachten – för tio miljoner i veckan

Michael Jordan lever livet, det kan man lugnt konstatera. Bortsett från den framgångsrika karriären med Chicago Bulls har legendaren tjänat in miljarder på varumärket ”Jordan” som producerar kläder, skor och annat accessoarer. Och för all pengar man får in så måste man ibland stanna upp och passa på att njuta av livet.

Det gör sannerligen Michael Jordan.

O’Pari erbjuder bastu

Basketlegendaren och frun Yvette Prieto befinner sig just nu på en välbehövlig semester i de italienska delarna av Medelhavet och destinationen tycks vara Split, Kroatien, enligt vittnesmål. Paret hyr en lyxyacht som har allt och lite till. Du får några sovrum att välja mellan, förstås finns det helikopterplatta, fyra vattenskotrar och O’Pari, som yachten heter, har 29 besättningsmedlemmar som hjälper dig att klara av vardagen. Du har även tillgång till en bastu.

Men smakar det så kostar det.

Notan för att leva lyxigt är tio miljoner kronor i veckan. Det kan tyckas vara mycket pengar, även för en sådan som Jordan. Men efter en närmare analys av ikonens miljardimperium så får man ändå säga att det inte kommer rubba familjens ekonomi. Enligt Forbes är Michael Jordan god för blyga 14 miljarder kronor.