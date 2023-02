Holms reaktion – på siffrorna: ”Vanvettigt”

Om några dagar väntas USA-födde Elliot Cadeau, 18, debutera för det svenska landslaget.

Under NBA:s All star-helg befann han sig dock på ligans läger för världens största talanger utanför USA. ”Basketball without borders”, ett läger i Salt Lake City som gav NBA-lagens scouter och ledare chansen att spana in spelare från andra länder.

Cadeau togs ut som en av tolv spelare till lägrets All star-lag och imponerade minst sagt under fystesterna.

Enligt basketjournalisten Andrew Slater var det framför allt i spänsttestet vertikalhopp som 18-åringen fick alla att häpna.

Resultatet i det stillastående jämfotahoppet?

En meter och fem centimeter. Klart högst av alla deltagare på lägret – och sex centimeter ifrån att vara ett av de tio högsta i NBA-historien.

– Det är helt otroligt. Unikt. Jag undrar hur många 18-åringar i världen, oavsett sport, som hoppar så högt. Det är overkliga siffror, säger SVT:s basketexpert Nick Rajacic.

SVT:s basketexpert Nick Rajacic. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Experten: ”Han är ett spänstfenomen”

Han fortsätter:

– Fysiken kommer hjälpa honom mycket. Men det är mycket annat som måste stämma och han kommer ha gigantiska förväntningar på sig, grabben. Både från Sverige och USA.

Hur troligt tror du att det är att få se honom i en NBA-draft framöver?

– Svårt att säga. Nästan omöjligt. Han är kort och alla scouter kommer försöka peka på det. Han måste vara fantastisk på andra saker – och det är han.

– Han är ett spänstfenomen och har en otrolig passningsförmåga. Väldigt bra på att göra sina lagkamrater bättre och blir bättre i skottet.

SVT-profilen jämför jättehoppet med Tobias Borgs.

– Han har ett av de högsta vertikalhoppen i Eurocamps historia. Och det ligger på 94 centimeter.

Nick Rajacic undrar vad höjdhoppslegendaren Stefan Holm uppnått för resultat i samma spänsttest.

Så Expressen ringer upp honom.

– Det har ju egentligen ingenting med höjdhopp att göra, men visst gjorde vi några såna där tester. Jag kanske hoppade 50-60 centimeter, men det var ingenting jag tränade på, säger han och skrattar till.

– Och jag var väldigt dålig på det, ska jag ärligt säga.

Stefan Holm: ”Vanvettigt högt”

Stefan Holm utvecklar:

– Det här är det, inom citationstecken, vanligaste spänsttestet som idrottare gör och jag får ganska ofta frågan hur högt jag hoppade, men att gå från stillastående till springande i full fart är två vitt skilda saker.

Hur imponerad är du över 1,05?

– Ja, det är ju vanvettigt högt, det måste jag säga. Otroligt imponerande.

I Nick Rajacics bok är Elliot Cadeau den störste talangen som svensk basket någonsin sett.

Ingen annan har befunnit sig på samma nivå i 18-årsåldern. Men det betyder inte att han per automatik kommer nå världens bästa liga.

– Jag skulle säga att det är 50/50 om han tar sig till NBA. Men måste jag satsa pengar på något av alternativen så säger jag nej, eftersom det är så jävla svårt att ta sig dit, säger han.