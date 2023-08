Anthony Davis är en av basketens stora stjärnor. Han har blivit utvald i NBA:s All star-lag fyra gånger och vann NBA med Los Angeles Lakers 2020, bara ett år efter att han blev bortbytt från New Orleans Pelicans. Det kontrakt han har nu löper ut om två år och är värt 450 miljoner per år.

Nya avtalet värt cirka två miljarder kronor

Men nu får han en ännu högre lön – som gör honom bäst betald i NBA genom alla tider och löper över säsongen 2028.

Enligt ESPN skriver stjärnan ett avtal värt nästan två miljarder kronor – över tre års tid.

Stjärnan, som delar rampljus med Lebron James i NBA:s kanske allra mest populära lag, tjänar därmed mer än 650 miljoner kronor årligen.

